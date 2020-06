Eurowings reagisce alla domanda in aumento ampliando il suo programma di volo

Eurowings sta aumentando significativamente il suo programma di volo sia per i viaggiatori business che leisure e volerà di nuovo l’80% delle sue destinazioni durante l’estate. A seguito della revoca delle restrizioni di viaggio, l’interesse per destinazioni di vacanza come Italia, Spagna, Grecia e Croazia, in particolare, sta crescendo rapidamente. Pertanto, la sussidiaria di Lufthansa offrirà di nuovo oltre 100 summer destination nel suo programma di volo a luglio.

I viaggiatori business potranno inoltre beneficiare di una significativa espansione delle frequenze verso importanti destinazioni d’affari in Europa. Per la prima volta dalla crisi Coronavirus, le double end-of-day connections stanno tornando, con particolare attenzione ai voli da Düsseldorf, Amburgo, Stoccarda e Colonia/Bonn. Eurowings è il leader di mercato in tutte queste sedi. Inoltre, sono previsti numerosi collegamenti Eurowings da Berlino, Hannover, Monaco e Norimberga.

Palma di Maiorca è attualmente in testa alla lista delle destinazioni più popolari di Eurowings, seguita da Sylt, Zurigo e Ibiza. Anche Barcellona e Lisbona, nonché le destinazioni turistiche greche di Rodi e Heraklion godono di una forte domanda. Con la sua vasta gamma di offerte per le vacanze, Eurowings si posiziona come leading short and medium-haul holiday airline della Germania all’inizio dell’estate 2020: solo Palma di Maiorca sarà servita in estate da 16 diversi aeroporti da Germania, Austria e Svizzera.

Per consentire ai clienti di pianificare i propri piani di viaggio senza preoccupazioni, la compagnia aerea offre ai propri ospiti una garanzia di flessibilità con ampie opzioni di cambio prenotazione: fino a 14 giorni prima della data di partenza, il volo può essere prenotato di nuovo ogni volta che si desidera, gratuitamente, anche per una destinazione diversa. Questo vale per tutte le offerte di voli Eurowings in Europa.

L’attuale programma di voli estivi è pubblicato su eurowings.com.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)