Austrian Airlines riceve aiuti finanziari dal governo federale e da Lufthansa

Il governo federale austriaco, Lufthansa e Austrian Airlines hanno raggiunto un accordo sui cardini di un pacchetto di salvataggio da 600 milioni di euro per il vettore austriaco, così composto: 150 milioni di euro di aiuti di Stato a copertura delle perdite connesse al coronavirus, con requisiti ecologici imposti; 150 milioni di euro di iniezione di capitale azionario da parte di Lufthansa; 300 milioni di euro come prestiti bancari da rimborsare entro il 2026

L’assistenza finanziaria è progettata per sostenere gli sforzi volti a salvaguardare in modo sostenibile Vienna come hub a lungo termine, compresi i collegamenti aerei con l’Europa centrale e orientale e le destinazioni a lungo raggio. Secondo le Austrian Economic Chambers, 2,7 miliardi di euro nella creazione di valore nazionale, 17.500 posti di lavoro e 1 miliardo di euro in tasse e imposte sono collegati ad Austrian Airlines e al suo hub di Vienna.

La Republic of Austria contribuirà con un contributo finanziario di 150 milioni di euro a copertura delle perdite subite a seguito della crisi COVID-19. In cambio, il governo federale austriaco ha ricevuto impegni vincolanti a lungo termine nei confronti dell’hub di Vienna legati a rigidi requisiti ecologici. L’intero pacchetto finanziario dipende dagli aiuti di Stato per Lufthansa in Germania, dall’approvazione di tutti gli organi sociali e dal consenso della Commissione europea.

“Austrian Airlines è stata ed è una parte fondamentale della strategia multi-hub perseguita da Lufthansa Group. Grazie a questo pacchetto di salvataggio, in combinazione con le migliori condizioni quadro degli Austrian aviation system partners, ci vediamo in grado di ricostruire l’hub di Vienna dopo la crisi e collegare l’Austria con destinazioni importanti in Europa e in tutto il mondo”, afferma Carsten Spohr, Chief Executive Officer of Lufthansa Group.

I requisiti di localizzazione mirano a riposizionare Austrian Airlines all’indomani della crisi COVID-19 e generare fondi sufficienti per rimborsare i prestiti. La compagnia aerea attribuirà particolare importanza all’ambiente e alla sostenibilità nel suo costante impegno di modernizzazione della flotta.

Sono stati specificati, tra gli altri, i seguenti requisiti incentrati sulla sostenibilità:

– Austrian Airlines trasferirà il traffico passeggeri verso le ferrovie sui voli a corto raggio, in quanto è disponibile un’adeguata infrastruttura e l’accessibilità diretta all’aeroporto di Vienna è garantita sulla base di un tempo di viaggio considerevolmente inferiore a tre ore. Tuttavia, l’obiettivo è anche quello di garantire che gli aeroporti delle capitali provinciali austriache continuino a essere collegati a un hub Lufthansa.

– Le emissioni di CO2 in Austria dovrebbero essere dimezzate entro il 2030.

– Austrian Airlines si è impegnata ad aumentare la jet fuel efficiency dell’1,5% annuo e a ridurre le average CO2 emissions per 100 passenger kilometers dell’intera flotta di Austrian Airlines da 9,55 kg a 8,5 kg entro il 2030.

– Le emissioni di CO2 devono essere ridotte del 30% entro il 2030 dal livello comparabile del 2005.

La state holding company Austrian Holdings AG (ÖBAG) ha la possibilità di nominare due persone per far parte del Managing Board di Österreichische Luftverkehrs-Privatstiftung (ÖLP), la fondazione privata che detiene la maggioranza di Austrian Airlines (tramite la holding company Österreichische Luftverkehrs-Holding) al fine di monitorare il rispetto di tutte le condizioni stabilite nell’accordo. Inoltre, una di queste due persone farà anche parte del Supervisory Board of Austrian Airlines AG.

Inoltre, è previsto un dialogo semestrale sull’Austria come aviation location, comprese tutte le parti interessate. L’obiettivo di questo dialogo sul trasporto aereo è l’ulteriore sviluppo e miglioramento in corso delle condizioni sottostanti come mezzo per rafforzare l’hub dell’aeroporto di Vienna.

Austrian Airlines aveva inizialmente dichiarato requisiti di liquidità per un importo di 767 milioni di euro alla COVID-19 financing agency of the Austrian Federal Government (COFAG). Il riavvio delle operazioni di volo e la corretta attuazione delle misure da parte della compagnia aerea per garantire la liquidità servono come base per l’importo di 600 milioni di euro nel finanziamento richiesto.

300 milioni di euro saranno resi disponibili come prestiti concessi tramite finanziamenti bancari. Altri 300 milioni saranno forniti come aiuti di Stato e da Lufthansa, e rafforzeranno il capitale azionario della compagnia aerea. Non solo il rimborso del finanziamento bancario è garantito in questo modo, ma sarà garantita la capacità di effettuare investimenti a medio termine in tecnologie sostenibili. A sua volta, ciò salvaguarderà Austrian Airlines come partner di rilevanza sistemica per l’hub di Vienna.

I prestiti bancari per un totale di 300 milioni di euro devono essere concessi da un consorzio bancario austriaco. Una garanzia per il 90% dei prestiti sarà assunta dalla Repubblica d’Austria tramite COFAG dopo che sono state eseguite le fasi di valutazione richieste e sono state concesse tutte le autorizzazioni necessarie.

Un’altra parte significativa del pacchetto di salvataggio verrà dai dipendenti della compagnia aerea. I quasi 7.000 dipendenti daranno un contributo alla crisi di circa 300 milioni di euro con tagli agli stipendi. Anche gli oltre 1.000 partner commerciali e fornitori di Austrian Airlines daranno un contributo sostanziale. Il volume del contratto potrebbe essere ridotto di oltre 150 milioni di euro, in parte nel contesto di nuovi accordi conclusi, in parte anche mediante rinuncia.

“Sono sollevato e grato di essere riusciti insieme a preparare nuovamente Austrian Airlines al decollo”, afferma Alexis von Hoensbroech, CEO di Austrian Airlines. “Dopo quasi tre mesi a terra, Austrian Airlines decollerà di nuovo e accelererà lentamente le sue operazioni di volo in conformità con le linee guida di viaggio internazionali. Non vediamo l’ora di accogliere presto i passeggeri a bordo dei nostri voli”.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)