Rolls-Royce consegna l’8.000° motore dal sito di Dahlewitz, Germania

Rolls-Royce ha consegnato l’8.000° motore realizzato nel sito di Dahlewitz, Germania. Il motore, un BR725, verrà spedito a Gulfstream Aerospace Corporation, Savannah, Georgia, Stati Uniti, per equipaggiare il suo attuale jet di punta, il G650ER.

Il sito di Dahlewitz, situato a sud di Berlino, ha iniziato la produzione nel giugno 1995 e oggi impiega circa 3.000 persone. In quanto Rolls-Royce Centre of Excellence for business aviation engines, il sito ha un ruolo importante nell’impronta globale di produzione e sviluppo della società

Oltre alla produzione del BR725, presso la struttura vengono assemblati una gamma di business jet engines, inclusi i motori BR710 e Pearl 15, nonché il Trent XWB per l’Airbus A350. Il sito di Dahlewitz ospita anche strutture di sviluppo e test del Rolls-Royce power gearbox per l’UltraFan demonstrator programme.

L’8.000° motore fa parte della collaudata famiglia BR700, che equipaggia alcuni dei business jets più veloci, più grandi e con range più elevato sul mercato. Ad oggi sono stati costruiti oltre 4.700 motori BR700 e la flotta ha registrato oltre 27 milioni di cumulative operating hours.

Dirk Geisinger, Director Business Aviation, Rolls-Royce and Chairman of Rolls-Royce Deutschland, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di questo risultato, frutto di 25 anni di duro lavoro da parte del nostro team Dahlewitz. Sono particolarmente orgoglioso dei nostri dipendenti che si impegnano, anche in questi tempi senza precedenti, a fornire prodotti di classe mondiale e a supportare la nostra global customer base”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)