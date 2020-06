Leonardo si rafforza nella logistica aeroportuale con un nuovo contratto con l’aeroporto di Francoforte

Fraport AG (Frankfurt Airport Services Worldwide), una delle maggiori compagnie al mondo nel settore aeroportuale, affida a Leonardo la realizzazione del sistema di gestione bagagli per il nuovo molo G del Terminal 3

Leonardo rafforza così la sua leadership nel settore della logistica aeroportuale con un contratto per fornire un sistema di gestione bagagli (Baggage Handling System – BHS) per l’aeroporto internazionale di Francoforte sul Meno, primo hub in Germania e terzo in Europa con circa 70 milioni di passeggeri nel 2019.

Nel dettaglio, Leonardo è responsabile della gestione complessiva del progetto, dal design all’integrazione del sistema di smistamento bagagli per il nuovo molo G del Terminal 3, attualmente in costruzione. Il molo, una volta operativo, supporterà inizialmente una capacità di circa 5 milioni di passeggeri all’anno.

La società fornirà una soluzione completa dotata di un sistema di smistamento integrato con funzioni di sicurezza avanzate. In una prima fase, entro il 2021, è prevista la consegna e l’installazione del BHS “stand alone”. Successivamente è prevista l’espansione dell’impianto e la sua integrazione con l’impianto complessivo di gestione bagagli dell’aeroporto.

A Francoforte saranno realizzate due smistatrici cross-belt MBHS (Multi-sorting Baggage Handling System), caratterizzate da una tecnologia allo stato dell’arte, bassi consumi energetici e facilità di manutenzione, circa 40 postazioni di check-in, caroselli per i bagagli in arrivo e tutti i sottosistemi per il trasporto dei bagagli e per le verifiche di sicurezza, in conformità agli standard internazionali di riferimento. Inoltre, saranno forniti i componenti software per il controllo dell’impianto e per la gestione dello smistamento verso le destinazioni di imbarco.

L’aeroporto di Francoforte sul Meno si aggiunge ai clienti che hanno già scelto le soluzioni per la logistica dei bagagli di Leonardo, tra cui Roma Fiumicino, Ginevra, Parigi Orly, Lione, Zurigo e altri hub in Europa, nonché Kuwait City, Hong-Kong e altri in Medio Oriente e Asia.

(Ufficio Stampa Leonardo)