Air France-KLM: ulteriore aggiornamento sulla commercial policy e sui vouchers

Air France e KLM hanno deciso di adattare ulteriormente la loro politica commerciale per le cancellazioni dei voli. A causa degli ultimi sviluppi sulla situazione globale di Covid-19 e della progressiva revoca delle restrizioni di viaggio, Air France e KLM stanno gradualmente e accuratamente ripristinando i loro network.

In caso di cancellazione del volo effettuata da Air France o KLM, i clienti potranno scegliere tra una nuova prenotazione, un voucher o un cash refund, indipendentemente dalla data di cancellazione del volo. I clienti che hanno già ricevuto un voucher e desiderano optare per un cash refund, possono farlo.

La politica dei voucher rimarrà in vigore.

Un travel voucher è valido per una futura prenotazione e il valore aggiunto sarà fino al 15%, a seconda del prezzo del nuovo biglietto e delle date effettive della prenotazione e del viaggio. I clienti che riscattano il travel voucher per un nuovo biglietto con una tariffa totale superiore all’importo del voucher originale, riceveranno un valore aggiunto da Air France e KLM fino al 15% dell’importo del voucher. I clienti che prenotano un biglietto con una tariffa totale inferiore al valore del buono non riceveranno il valore aggiunto.

Il valore residuo in quest’ultimo caso rimarrà ovviamente disponibile in forma di voucher e sarà rimborsato su richiesta del cliente se non utilizzato.

Il cliente può utilizzare i vouchers per prenotare i biglietti, incluso l’acquisto di prodotti aggiuntivi come posti extra e franchigia bagaglio registrato.

Il cliente può scegliere una nuova destinazione per il viaggio prenotato. Air France e KLM stanno gradualmente ripristinando la loro rete e questo aumenta la scelta delle destinazioni disponibili per la prenotazione nel prossimo periodo.

Non verrà aggiunto alcun importo aggiuntivo al cash value del voucher quando viene rimborsato perché non è stato utilizzato completamente.

L’importo aggiuntivo viene aggiunto la prima volta che un cliente utilizza il voucher iniziale. Non verrà aggiunto alcun importo aggiuntivo a un nuovo voucher emesso per un rimanente valore residuo.

I vouchers sono validi fino alla fine del 2021. Il valore aggiuntivo viene applicato se il biglietto per il nuovo viaggio viene emesso prima del 31 ottobre 2020 per un nuovo viaggio che inizia prima del 15 giugno 2021.

Vista l’entità di questa crisi e il numero di cancellazioni, l’elaborazione delle transazioni richiederà più tempo del solito. Per ulteriori informazioni, visitare airfrance.com o klm.com.

“Air France e KLM comprendono pienamente che queste circostanze eccezionali hanno anche un impatto sui nostri clienti e li ringraziamo profondamente per la loro pazienza e comprensione”, afferma Air France-KLM.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – Photo Credits: Air France-KLM)