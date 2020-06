News Brevi – 12.06.2020

BRUSSELS AIRLINES SI PREPARA AL DECOLLO DOPO 12 SETTIMANE DI STOP – Lunedì Brussels Airlines tornerà di nuovo in volo. Ma il riavvio delle operazioni di volo dopo 12 settimane non avviene dall’oggi al domani. “In circostanze normali, un pilota commerciale che vola regolarmente subisce un rigido regime di addestramento ogni 6 mesi, per tenere il passo con tutte le procedure. Ora che i nostri piloti non sono stati in cockpit per 3 mesi, non soddisfando lo standard obbligatorio ‘3 landings in 90 days’, dobbiamo riqualificarli per essere sicuri che siano pronti per tornare in cockpit. Un test sul simulatore, nonché un esame teorico e un Crew Resource Management training, aiutano a prepararli per il 15 giugno. Anche i cabin crew ricevono un corso di aggiornamento e sono addestrati ad applicare le nuove procedure e misure che abbiamo messo in atto. Per quanto riguarda i nostri velivoli, hanno una manutenzione piuttosto elevata, anche quando sono a terra per un lungo periodo. Mentre mettere in storage un aereo richiede 400 man hours e regolari check manutentivi, riportarlo di nuovo in volo richiede circa 200 man hours. Dal collaudo di tutti i sistemi, dalla preparazione della cabina, ai controlli su landing gear e motori, nulla è lasciato al caso nell’aviazione”, afferma Brussels Airlines.

PRATT & WHITNEY NOMINA NUOVE DESIGNATED MAINTENANCE FACILITIES (DMF) IN QUATTRO CONTINENTI – Pratt & Whitney ha annunciato oggi di aver nominato cinque nuove Designated Maintenance Facilities (DMF) in Europa, Nord America, Sud America e Asia, per fornire line maintenance per molti dei suoi motori in tutto il mondo. I nuovi DMF sono: Rijnmond Air Services B. V., Rotterdam, Paesi Bassi (motori PT6A, PW500); Alidaunia S.R.L., Foggia, Italia (motori PT6B, PT6C, PT6T, PW200, PW210); ALE Service Center S de RL de CV, San Nicolás Tolentino, Mexico (motori PT6A, PT6B, PT6C, PW200, PW300 e PW500); Central Aerospace S.A.S., Bogotà, Colombia (motori PT6A, JT5D); AVIC China Flying Dragon GA, Harbin, Cina (motori PT6A-135A, PT6A-27). “L’annuncio di oggi porta il numero di Pratt & Whitney DMF al servizio di helicopters and general and business aviation industries a 13, con sede in Nord e Sud America, Europa e Asia”, ha dichiarato Satheeshkumar Kumarasingam, vice-president, customer service, at Pratt & Whitney. “I nostri global DMF offrono in modo efficace line maintenance and mobile repair services personalizzati ai nostri clienti. I DMF fanno parte dei nostri più ampi sforzi per garantire che forniamo le giuste soluzioni di manutenzione dei motori, per soddisfare le esigenze dei nostri clienti in modo efficiente e tempestivo, garantendo al contempo il rispetto dei nostri elevati standard tecnici. Inoltre, questi DMF aiutano a migliorare la disponibilità di parti nel paese desiderato e la rapida implementazione del servizio”. Rijnmond e Alidaunia sono i primi DMF di Pratt & Whitney in Europa. Pratt & Whitney ha creato una delle reti di assistenza clienti più grandi del settore, che offre soluzioni personalizzate in tutti i segmenti di mercato.

PRATT & WHITNEY: MESSAGGIO DEL PRESIDENTE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE – Chris Calio, Pratt & Whitney President, ha condiviso un messaggio con i colleghi Pratt & Whitney in cui, tra le altre cose, afferma: “Dobbiamo stare insieme durante questo periodo tumultuoso e non vacillare dai valori fondamentali che ci uniscono. In Raytheon Technologies e in Pratt & Whitney non c’è spazio per l’odio, la discriminazione o il razzismo. Non lo sopporteremo, punto e basta. Continueremo invece a essere guidati dai valori alla base della nostra cultura: rispetto, relazionandoci l’un l’altro con apertura ed empatia e trattando tutte le persone allo stesso modo, accettando la diversità e l’inclusione; integrità, con l’esempio, la cosa giusta, sempre, anche quando nessuno sta guardando. Parliamo quando vediamo o sentiamo parole o azioni che non riflettono i nostri valori. Questo è ciò che siamo come Raytheon Technologies e Pratt & Whitney, e non tollereremo nulla di meno. Ascoltate, condividete e prendetevi cura gli uni degli altri. Siate empatici e sollevatevi l’un l’altro. E parla se vedi o ascolti qualcosa che va contro i nostri valori, ciò che è giusto e ciò che è umano. Siamo in questo insieme e abbiamo successo, insieme”.

DELTA PRESENTA “DELTA CARESTANDARD” – Da quando è iniziata la pandemia COVID-19, in Delta sono cambiate molte cose per trasformare pulizia e sicurezza. Delta CareStandard include vari livelli di protezione durante il viaggio per offrire superfici pulite, più spazio e un servizio più sicuro per clienti e dipendenti. Il video Delta CareStandard mostra l’esperienza di viaggio di oggi, camminando attraverso i livelli di protezione che i clienti possono aspettarsi di incontrare al prossimo viaggio con Delta. Dal momento in cui si entra nella hall check-in, attraverso i controlli di sicurezza, al gate, a bordo e attraverso il ritiro bagagli nella destinazione finale, Delta CareStandard è il modo in cui Delta si assicura che i clienti possano sentirsi al sicuro. Delta aggiorna costantemente le migliori pratiche e migliora lo standard di assistenza sulla base della consulenza medica esperta e del feedback dei clienti.

ETIHAD GUEST: NUOVA APP PER L’UTILIZZO DELLE MIGLIA – Etihad Guest, il programma di fidelizzazione di Etihad Airways, è il primo airline frequent flyer programme al mondo a lanciare una nuova applicazione mobile innovativa che consente agli UAE-based members di spendere le miglia senza problemi in centri commerciali selezionati di Abu Dhabi e Al Ain. Abbinata a un’elegante interfaccia utente, l’app consente ai clienti di accedere facilmente ai vantaggi, tenere traccia dei premi e trovare offerte personalizzate. I membri di Etihad Guest che collegano le credenziali della propria carta Visa all’app Etihad Guest possono guadagnare e spendere usando la ‘Miles on the Go’ technology in tutti i negozi di Yas Mall, World Trade Center Abu Dhabi Mall (WTC) e Al Jimi Mall, quando utilizzeranno successivamente quella carta. L’app consente ai membri di controllare immediatamente il saldo delle miglia Etihad Guest e lo stato dei livelli, nonché la cronologia delle transazioni e i premi guadagnati con le carte di credito Etihad Guest.