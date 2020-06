Ryanair riprende i collegamenti da Pescara

Ryanair ha annunciato che riprenderà i collegamenti da e per l’aeroporto di Pescara, a partire dal 22 giugno con il ripristino del volo Milano-Bergamo e incrementando il numero di rotte e la loro frequenza a partire dal 1° luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.

Ryanair riprende a collegare l’Abruzzo con il resto dell’Europa, permettendo a tutti i viaggiatori di scoprire questa terrra ricca di storia.

La ripresa dei collegamenti, oltre a sostenere l’economia e il turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro, offrirà anche l’opportunità di favorire i flussi di passeggeri business e leisure dall’aeroporto di Pescara verso le altre regioni italiane, con collegamenti diretti tutto l’anno, e verso le più importanti e gettonate destinazioni europee.

L’operativo da e per l’aeroporto di Pescara include sia il collegamento nazionale con Milano-Bergamo, sia destinazioni internazionali – Londra-Stansted, Bruxelles-Charleroi, Francoforte, Barcellona, Düsseldorf, Bucharest.

Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate 7 rotte da e per l’aeroporto di Pescara a partire dal 1° luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020. Il volo Pescara-Milano Bergamo sarà già disponibile dal 22 giugno. Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti per l’estate 2020 e di contribuire alla ripresa dell’economia e del turismo regionale, permettendo a parenti ed amici di ricongiungersi e a milioni di turisti, nazionali ed internazionali, di scoprire il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese e dell’Europa”.

Enrico Paolini, Presidente Saga Aeroporto d’Abruzzo, afferma: “La ripresa dei voli commerciali con Ryanair, rappresenta una ripartenza importante per il nostro Aeroporto e tutto il territorio regionale. Le nuove destinazioni Ryanair per l’estate, 7 rotte rispetto alle 5 iniziali previste fino a qualche giorno fa, vanno oltre le nostre aspettative, gratificando e sottolineando lo sforzo continuo profuso da tutto lo staff della Saga. Un grande lavoro di squadra, dunque, grazie al quale sarà possibile volare da e per Pescara per lavoro o per piacere e, soprattutto, si volerà sicuri, grazie alla continua sanificazione di tutta la struttura aeroportuale, così come previsto dai protocolli ministeriali”.

Tutte le rotte indicate potrebbero essere soggette a modifiche in base alle restrizioni di viaggio imposte dai Governi europei.

(Ufficio Stampa Ryanair)