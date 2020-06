La IATA interactive maps offre ai viaggiatori le ultime restrizioni COVID-19

L’International Air Transport Association (IATA) ha introdotto una online interactive world map gratuita per fornire ai viaggiatori le più recenti normative di ingresso COVID-19 per paese. La mappa si basa sul Timatic database di IATA, che contiene informazioni complete sulla documentazione richiesta per i viaggi internazionali. Per stare al passo con la situazione dinamica rispetto a COVID-19, Timatic viene aggiornato più di 200 volte al giorno per fornire precise restrizioni di viaggio specifiche per l’attuale pandemia, in base alla cittadinanza e al paese di residenza.

“Mentre l’industria aeronautica si prepara a riavviare in sicurezza, i viaggiatori dovranno sapere quali sono i confini dei paesi aperti e quali sono le restrizioni sanitarie. I viaggiatori possono fare affidamento su Timatic per informazioni complete e accurate sui viaggi durante la pandemia”, ha affermato Anish Chand, IATA’s Assistant Director, Timatic.

“In un recente sondaggio commissionato da IATA in merito alle preoccupazioni delle persone per i viaggi aerei post-crisi, oltre l’80% dei viaggiatori ha dichiarato di essere preoccupato tanto per le potenziali restrizioni di quarantena quanto dal possibile contatto con il virus durante il viaggio. Con le incertezze e il rapido cambiamento delle restrizioni sanitarie da un paese all’altro durante la pandemia, questa nuova risorsa per la pianificazione dei viaggi è tempestiva e importante”, afferma IATA.

“Supportiamo le International Civil Aviation Organization (ICAO) guidelines per armonizzare le misure per proteggere le persone durante il viaggio e fornire la sicurezza di aprire le frontiere senza misure di quarantena. E questa offerta Timatic sarà uno strumento vitale per i viaggiatori che necessitano di un facile accesso a informazioni accurate sui requisiti di accesso”, ha affermato Chand.

La IATA’s COVID-19 interactive world map, disponibile anche per dispositivi mobili, può essere visualizzata qui. Il Timatic COVID-19 Alerts service è stato lanciato questa settimana per offrire agli abbonati notifiche in tempo reale per tutti gli aggiornamenti di viaggio relativi alla pandemia.

(Ufficio Stampa IATA)