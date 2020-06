L’ICAO avvia il global roll-out delle COVID-19 response and recovery guidelines

L’ICAO ha completato la sua terza regional roll-out session con i national heads of civil aviation, mentre continua a progredire l’allineamento globale del trasporto aereo attraverso le Governing Council’s Aviation Recovery Task Force (CART) recommendations and guidelines (leggi anche qui).

Il webinar, aperto al pubblico e ospitato dal South American (SAM) Regional Office dell’ICAO, arriva dopo la conclusione di eventi regionali simili ospitati dall’UN aviation agency North American and Caribbean (NACC) e dagli European and North Atlantic (EURNAT) Regional Offices.

Tutti e tre i webinar hanno riunito i Directors General of Civil Aviation dei rispettivi Stati accreditati e hanno realizzato progressi su numerosi fronti.

Nell’introdurre le linee guida CART ai vertici dell’aviazione delle varie nazioni, l’ICAO Secretary General, Dr. Fang Liu, ha sottolineato: “Il lavoro e i risultati del CART sono stati sviluppati in collaborazione con i nostri colleghi dell’OMS, molte altre organizzazioni internazionali e i nostri partner dell’industria aeronautica. Sono stati progettati per consentire agli Stati membri e all’industria di attuare misure armonizzate di mitigazione del rischio, nel pieno rispetto delle più recenti raccomandazioni mediche e di salute disponibili”.

Il dott. Liu ha anche sottolineato che, sebbene le disposizioni del CART fossero intese ad allineare e far progredire le roadmap di recupero nazionali, regionali e specifiche del settore in corso di attuazione, non le avrebbero sostituite. “Individualmente e collettivamente, comprendi meglio le sfide che i tuoi paesi e la tua regione stanno affrontando, quindi dobbiamo fare affidamento su tale comprensione e capacità di sviluppare misure di recupero su misura che siano coerenti con il quadro CART, mentre affronti le tue priorità specifiche”, ha commentato.

Oltre al focus sulle linee guida internazionali COVID-19 per far ripartire il settore, il Dr. Liu ha sottolineato: “Il terzo pilastro a supporto del lavoro del CART è quello di sfruttare questo momento nella storia dell’aviazione per contribuire a realizzare un air transport network più resiliente e sostenibile, basato sulle lezioni che stiamo imparando”.

Ha inoltre sottolineato che le priorità verso la ripresa perseguite a livello globale “non riguardano solo la redditività operativa ed economica del settore del trasporto aereo, ma anche le vostre società e regioni che avranno i loro mezzi di sussistenza economici e di stabilità ripristinati”.

L’ICAO è grata per la partecipazione di molti rappresentanti degli Stati membri del Consiglio ICAO alle sessioni virtuali di questa settimana, da Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Messico, Paesi Bassi, Federazione Russa, Spagna e Regno Unito. L’ICAO EURNAT meeting, in particolare, ha presentato contributi del Chairperson of the CART and Ambassador of France on the ICAO Council, Phillippe Bertoux.

Nelle regioni ICAO sono già stati compiuti progressi verso l’implementazione delle raccomandazioni CART, con attività di sensibilizzazione e coordinamento continue che procedono a ritmo sostenuto.

Nelle prossime due settimane l’ICAO condurrà ulteriori CART virtual meetings ospitati dagli uffici regionali del Medio Oriente, Asia-Pacifico e Africa orientale e occidentale.

Guardando al futuro, il Dr. Liu ha ricordato al pubblico che tutte le misure di risposta operativa e gli strumenti di supporto dell’ICAO sono stati consolidati, insieme ai CART recommendations and guideline modules, sulla ICAO online COVID-19 platform. Ha inoltre incoraggiato tutti i presenti a sfruttare appieno le risorse.

(Ufficio Stampa ICAO)