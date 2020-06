Austrian Airlines riprende i voli e introduce misure di sicurezza per proteggere la salute di passeggeri e dipendenti

Dopo una pausa di circa 90 giorni, Austrian Airlines ha ripreso oggi le sue scheduled flight operations, con il volo iniziale per Monaco di Baviera partito da Vienna alle 6:30. Oltre a riavviare i voli, il vettore austriaco ha anche presentato misure per proteggere la salute di passeggeri e dipendenti.

L’obbligo di indossare maschere per il viso imposto da Austrian Airlines si applica a tutti i voli e a terra, in contatto diretto con i dipendenti Austrian Airlines. A tutti i passeggeri è richiesto di portare le proprie maschere protettive. I bambini di età inferiore ai sei anni sono esenti dall’obbligo della maschera. Ciò è stato anche specificato nelle Condizioni Generali di Trasporto. L’aeroporto di Vienna ha inoltre imposto ai passeggeri l’obbligo di indossare maschere in tutti i terminal. In generale, si consiglia a tutti i passeggeri di indossare maschere protettive durante l’intero viaggio – dalla strada per l’aeroporto fino all’arrivo a destinazione – e di mantenere continuamente la distanza minima dalle altre persone.

A tale scopo, l’aeroporto di Vienna ha già installato appositi contrassegni e indicazioni. Pannelli in plexiglas sono stati montati ai banchi check-in e sono stati installati distributori di disinfettante. Inoltre, i passeggeri vengono regolarmente informati tramite annunci sulla necessità di mantenere una distanza fisica minima di almeno un metro.

Julian Jäger, member of the Executive Board of Vienna Airport, ha commentato: “Sono lieto che Austrian Airlines stia riprendendo i voli di linea e che saremo in grado di concentrarci di nuovo sulle operazioni di volo insieme. Insieme abbiamo già adottato numerose misure per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e dipendenti. Nel fare ciò, stiamo anche rispettando le raccomandazioni sulla sicurezza di EASA, che sta lavorando allo sviluppo di standard internazionali ed è quindi un pioniere in Europa. L’aeroporto di Vienna è recentemente diventato un EASA test airport”.

Austrian Airlines consiglia a tutti i passeggeri di effettuare il check-in online. Chiunque desideri effettuare il check-in del bagaglio può farlo anche senza contatto fisico utilizzando i self- baggage drop-off devices a Vienna Airport. I passeggeri continueranno a essere autorizzati a portare con sé il bagaglio a mano a bordo dei voli della compagnia aerea, tuttavia, i passeggeri che non hanno realmente bisogno del loro bagaglio a mano con loro a bordo dovrebbero approfittare sempre più dell’opzione di check-in del bagaglio. Ciò è possibile gratuitamente e accelererà anche il processo di imbarco. I passeggeri al gate dovranno solo scansionare le loro carte d’imbarco. Austrian Airlines farà affidamento sull’imbarco in piccoli gruppi in futuro per garantire l’adesione alle regole di distanza fisica. Se vengono utilizzati autobus per salire a bordo dell’aeromobile, il numero di passeggeri trasportati su ciascun autobus sarà notevolmente ridotto.

Ogni passeggero riceverà una salvietta disinfettante al momento dell’imbarco sull’aeromobile. I passeggeri saranno seduti in tutto l’aeromobile con la massima distanza possibile se l’utilizzo della capacità lo consente. Inoltre, a bordo dei voli vengono utilizzati i cosiddetti filtri HEPA, che rimuovono il 99,9% di tutti i virus, batteri e particelle dall’aria.

“La sicurezza è sempre la massima priorità per Austrian Airlines e include la protezione della salute. Per questo motivo abbiamo sviluppato un concetto di protezione in collaborazione con Vienna Airport e gli esperti medici, che copre l’intera catena di viaggio. Sono convinto che ciò ci consentirà di raggiungere un equilibrio ideale tra sicurezza e assistenza”, spiega Alexis von Hoensbroech, CEO di Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)