Embraer annuncia Arjan Meijer come President and CEO of Commercial Aviation business

Embraer ha iniziato oggi il suo processo di ristrutturazione con la reintegrazione del commercial aviation business e annuncia Arjan Meijer come nuovo President and CEO of Embraer Commercial Aviation, succedendo a John Slattery. Arjan riferirà direttamente al Presidente e CEO di Embraer, Francisco Gomes Neto e la mossa sarà immediatamente efficace.

Arjan, 47 anni, è stato Chief Commercial Officer di Embraer Commercial Aviation dal gennaio 2017. Nel suo ruolo di CCO presso la società, è stato responsabile delle funzioni globali di marketing e vendita in sei diverse regioni, aiutando la società a raggiungere 35 airline deals. È entrato a far parte dell’azienda nell’aprile 2016 come Vice President of Commercial Aviation for Europe, the Middle East, Africa, and Russia.

Prima di entrare in Embraer, Arjan ha trascorso 15 anni in vari ruoli esecutivi in KLM Group. I suoi ultimi due ruoli sono stati Vice President of Technical Services and Fleet Development presso la KLM regional subsidiary KLM Cityhopper e Managing Director presso KLM UK Engineering a Norwich. Arjan ha conseguito un master in ingegneria aeronautica presso la Delft Technical University nei Paesi Bassi e un master in economia aziendale presso la Purdue University negli Stati Uniti.

“Arjan ha svolto un lavoro fantastico come head of sales for Embraer Commercial Aviation. Ha l’energia, l’esperienza internazionale e le competenze per guidare il nostro commercial aviation business in questo momento unico”, ha affermato Francisco Gomes Neto.

John Slattery sta lasciando Embraer per cogliere l’occasione con uno dei main partners dell’azienda nel settore (leggi anche qui riguardo il nuovo incarico di John Slattery). Da luglio 2016 è alla guida di Embraer Commercial Aviation. Precedentemente, è stato Chief Commercial Officer della business unit dal novembre 2012.

“John ha svolto un ruolo centrale in Embraer in un momento difficile e lo ringraziamo per la sua dedizione e l’instancabile servizio per l’azienda”, ha dichiarato Alexandre Silva, Embraer Chairman of the Board. “Fortunatamente, l’industria continuerà a contare su di lui mentre continuerà a lavorare nel settore dell’aviazione”.

(Ufficio Stampa Embraer)