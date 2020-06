John Slattery diventerà Presidente e CEO di GE Aviation

GE ha annunciato oggi che David Joyce, vice chair of GE and president and CEO of GE Aviation, si ritirerà dalla Società dopo 40 anni di servizio.

Il GE Chairman and CEO H. Lawrence Culp, Jr., ha dichiarato: “Nel corso della sua straordinaria carriera, la leadership di David ha stabilito GE Aviation come il principale aircraft engine franchise al mondo. Icona nel settore aerospaziale, David è stato un motore di innovazione e le decisioni prese sotto la sua guida continueranno a manifestarsi per decenni. La sua più grande eredità sono le migliaia di leader che ha guidato e sviluppato durante la sua carriera. Vorrei ringraziare David sia personalmente che a nome dell’azienda per i suoi innumerevoli contributi e servizi. Le fondamenta di GE Aviation sono solide grazie alla sua visione a lungo termine”.

Joyce ha trascorso tutta la sua carriera in GE Aviation, inclusi 12 anni come Presidente e CEO. Ha investito strategicamente nel business per consentire un completo rinnovamento del portfolio prodotti, tra cui 10 diverse famiglie di motori, con conseguenti miglioramenti rivoluzionari in termini di efficienza nei consumi, emissioni e rumorosità. Sotto la guida di Joyce, Aviation è diventata una delle principali aziende di GE, raddoppiando i suoi ricavi da $16,5 miliardi a $33 miliardi, aumentando il total backlog da $26 miliardi a oltre $270 miliardi, industrializzando tecnologie avanzate in applicazioni commerciali e militari. Inoltre, Joyce è stato un motore di innovazione, facendo avanzare tecnologie all’avanguardia attraverso GE Research e accelerando le additive manufacturing applications in tutta l’azienda.

Joyce ha dichiarato: “La mia carriera in GE è stata un dono che porterò per tutta la vita e che apprezzerò sempre. È stata una benedizione lavorare a fianco di incredibili colleghi in GE e grandi clienti in tutto il mondo. Sono sempre stato circondato da una cultura che premia la conoscenza collettiva di persone brillanti e di talento. Sarò per sempre grato per le opportunità che GE mi ha dato di imparare e crescere, sia a livello professionale che personale”.

Con il ritiro di David, John Slattery, Embraer’s president and CEO of Commercial Aviation, è stato nominato president and CEO-elect of GE Aviation, in vigore dal 13 luglio. In GE Aviation, Slattery guiderà il provider of commercial and military jet engines and services, così come avionics, digital solutions, electrical power systems for aircraft.

Culp ha continuato: “Abbiamo lavorato duramente per trovare un degno successore di David. In John abbiamo trovato un comprovato leader aerospaziale la cui esperienza commerciale internazionale, acume strategico e competenza nel settore possono rendere ancora più forte il nostro Aviation franchise. L’attenzione incessante di John sulla customer experience nel settore dell’aviazione gli ha permesso di ottenere relazioni profonde con molti dei clienti, fornitori e partner di GE. È adatto a soddisfare le loro esigenze mentre Aviation prosegue attraverso l’ambiente attuale e il recupero”.

Slattery ha guidato il più grande business di Embraer, Commercial Aviation. Durante la sua permanenza in Embraer Commercial Aviation, la base installata di E-Jets è raddoppiata, il numero di operatori è cresciuto del 45%, l’unit backlog è cresciuto del 36% e il numero di paesi che operano gli E-Jets è aumentato del 39%. In qualità di Chief Commercial Officer e successivamente CEO di Commercial Aviation, Slattery è stato responsabile del piano aziendale per l’E2, attraverso la tripla certificazione dell’E190-E2 nel 2018, in anticipo sui tempi, migliore delle specifiche tecniche originali e sotto budget.

Slattery ha dichiarato: “Ho considerato a lungo GE Aviation come principale aviation franchise al mondo e sono onorato di prendere il timone da David e portare avanti questo talentuoso team. Questo è un momento di cambiamenti senza precedenti nel settore aerospaziale, ma anche un’opportunità per reinventare il futuro del volo, servendo al meglio i nostri clienti”.

Al fine di garantire un passaggio regolare e accurato, Slattery assumerà pienamente il ruolo di Presidente e CEO di GE Aviation il 1° settembre 2020, a quel punto Joyce passerà a non-executive chair of GE Aviation fino al 31 dicembre 2020. Joyce continuerà anche come GE vice chair and advisor di GE Research fino al 31 dicembre 2020 e successivamente opererà come strategic advisor di GE Aviation nel 2021.

