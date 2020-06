Mitsubishi Aircraft Corporation annuncia un nuovo piano operativo per l’anno fiscale 2020

Mitsubishi Aircraft ha annunciato un nuovo piano operativo e cambiamenti nel personale, determinati dai significativi cambiamenti nel settore dell’aviazione e dall’impatto di COVID-19 sull’economia globale.

“Affinché Mitsubishi Aircraft possa superare l’attuale crisi, la società ha dovuto riorganizzare le priorità e spostare la sua attenzione dallo sviluppo alla perseveranza e determinazione. Questo nuovo ambiente commerciale ha reso necessario lo sviluppo di un nuovo piano operativo per questo anno fiscale che include il ridimensionamento dell’organizzazione, in modo che Mitsubishi Aircraft possa resistere ed emergere da questa crisi”, afferma Mitsubishi Aircraft.

La priorità dell’azienda sarà l’ottenimento della type certification per lo SpaceJet M90. Al fine di massimizzare l’efficienza dei type certification flight tests in futuro, quest’anno fiscale Mitsubishi Aircraft si concentrerà sulla riorganizzazione, sul miglioramento dell’attuale progettazione a livello di aeromobile e sulla convalida dei dati ottenuti da oltre 3.900 ore di flight test.

Per realizzare i cambiamenti organizzativi e il piano operativo sopra citati, il Mitsubishi Aircraft President Takaoki Niwa continuerà a gestire il business complessivo dell’azienda. Come in precedenza, Keisuke Masutani, Director of the Board, continuerà a fornire assistenza nella gestione aziendale e Hiroyuki Tatsuoka, Director of the Board, sosterrà lo sviluppo e la tecnologia.

Per quanto riguarda la progettazione degli aeromobili e la type certification, Yasuhiko Kawaguchi, che ha 35 anni di esperienza nella progettazione di aeromobili in MHI e Mitsubishi Aircraft e ha svolto un ruolo centrale nei flight test negli Stati Uniti, sarà l’Executive Chief Engineer.

Nel corso della riorganizzazione, la società si è concentrata sul mantenimento dell’esperienza e delle competenze globali che ha sviluppato negli ultimi anni. Per quanto riguarda le altre posizioni nella nuova organizzazione, verrà assegnato personale in grado di svolgere un ruolo attivo su base globale.

Al fine di contribuire allo sviluppo del settore dell’aviazione in Giappone e allo sviluppo del primo jet commerciale giapponese, Mitsubishi Aircraft si concentrerà sulla certificazione e continuerà a guardare avanti.

(Ufficio Stampa Mitsubishi Aircraft Corporation – Photo Credits: Mitsubishi Aircraft Corporation)