Lufthansa Group: 22.000 posizioni a rischio per la crisi dovuta alla Pandemia

La scorsa settimana, l’Executive Board of Deutsche Lufthansa AG ha informato i rappresentanti dei sindacati Verdi (Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft), VC (Vereinigung Cockpit) e Ufo (Unabhängige Flugbegleiter Organization) sull’attuale situazione del personale nelle società di Lufthansa Group. Ciò è stato seguito oggi da un’informazione ai Lufthansa works councils ai quali sono state presentate e spiegate, nel Group Economic Committee, figure concrete di sovraccapacità del personale.

Secondo questi dati, sono 22.000 le posizioni a tempo pieno a rischio, distribuite in tutti i settori di attività e in quasi tutte le società del Gruppo. Le operazioni di volo della sola compagnia aerea Lufthansa saranno colpite con 5.000 posti di lavoro calcolati, 600 dei quali saranno piloti, 2.600 assistenti di volo e 1.500 ground staff.

Saranno interessati anche altri 1.400 posti di lavoro presso la sede centrale e l’amministrazione presso altre società del Gruppo. Lufthansa Technik ha un surplus mondiale di circa 4.500 posti di lavoro, 2.500 dei quali in Germania. Nell’LSG Group catering business, 8.300 posti di lavoro sono interessati in tutto il mondo, 1.500 dei quali in Germania.

“Secondo le nostre attuali ipotesi sull’andamento del business nei prossimi tre anni, non abbiamo alcuna prospettiva di impiegare uno su sette piloti e uno su sei assistenti di volo, nonché numerosi membri del personale di terra della sola Lufthansa. Questa capacità in eccesso potrebbe persino aumentare se non troviamo un modo per superare la crisi con costi competitivi per il personale. Pertanto, vogliamo raggiungere rapidamente i crisis agreements urgentemente necessari con i nostri partner di contrattazione collettiva. Il nostro obiettivo rimane invariato: vogliamo mantenere il maggior numero possibile di colleghi a bordo ed evitare licenziamenti per motivi operativi. Per raggiungere questo obiettivo, i negoziati sugli accordi di crisi devono concludersi con un successo congiunto”, ha affermato Michael Niggemann, Executive Board Member Human Resources and Legal Affairs of Deutsche Lufthansa AG.

Alla luce delle gravi conseguenze della pandemia per l’intero settore aereo, la necessità di ristrutturazione si applica a quasi tutte le compagnie del Gruppo. Germanwings, ad esempio, non riprenderà le operazioni di volo, mentre Eurowings ridurrà la capacità del personale amministrativo del 30% e taglierà 300 posti di lavoro. Austrian Airlines ha un surplus di personale di 1.100 posti di lavoro a causa del ridimensionamento della flotta. Brussels Airlines ridurrà la sua capacità di 1.000 posti di lavoro, Lufthansa Cargo di 500.

La staff overcapacity può essere parzialmente compensata da short-time working, dai contratti collettivi per ridurre l’orario di lavoro settimanale o da altre misure di riduzione dei costi. I crisis agreements necessari devono essere conclusi entro il 22 giugno.

Michael Niggemann: “Nella più grande crisi nella storia dell’aviazione, vogliamo garantire a lungo termine oltre 100.000 posti di lavoro in Lufthansa Group, nonostante tutte le sfide. Per raggiungere questo obiettivo, sono inevitabili misure di ristrutturazione dolorose, che vogliamo implementare in un modo socialmente responsabile”.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG)