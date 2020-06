Singapore Airlines intensifica le misure in materia di salute e sicurezza

Singapore Airlines (SIA) nelle ultime settimane ha introdotto una serie di iniziative in materia di salute e sicurezza e ha migliorato molte di quelle esistenti nell’ambito di una revisione completa del customer journey.

In questo modo, SIA ha potuto perfezionare l’esperienza di viaggio in base alla consulenza di esperti in medicina, autorità di controllo e partner, nonché al feedback dei propri passeggeri. Queste iniziative contribuiscono a garantire un ambiente sicuro e salutare, consentendo loro di viaggiare con piena fiducia nella compagnia aerea.

Tutte le informazioni sulle misure intraprese in materia di salute e di sicurezza prima del volo, in aeroporto, a bordo dell’aeromobile e all’arrivo sono disponibili in una nuova e-brochure che sarà inviata anche a tutti i passeggeri prima del volo.

Queste misure fanno parte della nuova iniziativa #SIAcares, che include progetti di corporate social responsibility che verranno introdotti nelle prossime settimane.

Goh Choon Phong, CEO di Singapore Airlines, ha dichiarato: “Queste iniziative contribuiscono ad assicurare che anche durante all’epidemia di Covid-19 i nostri standard in materia di salute e sicurezza restino parte integrante della nostra promessa di un servizio di prim’ordine. Ciò consente ai passeggeri di viaggiare con noi con fiducia, in quanto consapevoli che abbiamo preso le misure necessarie per salvaguardare il loro benessere durante tutto il viaggio. Stiamo anche lavorando a nuove soluzioni digitali che possano migliorare ulteriormente la customer experience, oltre a supportare le nostre iniziative in materia di salute e sicurezza. Ciò consentirà a SIA di soddisfare al meglio le aspettative dei passeggeri in questo periodo”.

SIA ha intensificato le procedure di pulizia in tutti i locali, comprese le SilverKris Lounges. I passeggeri potranno gustare pasti à la carte invece del servizio a buffet e il personale SIA presente nelle Lounge indosserà mascherine e guanti quando necessario.

Ogni aereo del Gruppo SIA viene sottoposto ad un accurato procedimento di pulizia prima di ogni volo. Ciò include procedure di nebulizzazione dell’aeromobile che seguono i requisiti normativi previsti. Superfici e aree comuni come finestre, tavolini pieghevoli, apparecchi telefonici, schermi per l’intrattenimento in volo, servizi igienici e cucine vengono strofinati con un potente disinfettante a norma. Anche le cuffie, i poggiatesta, le federe, le lenzuola e le coperte vengono lavate e sostituite dopo ogni volo.

Il percorso dei flussi d’aria dal soffitto al pavimento all’interno della cabina contribuisce a limitare la diffusione di virus e batteri e l’aria viene inoltre ricambiata ogni 2-3 minuti. Tutti gli aeromobili della flotta sono dotati di filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air), che rimuovono oltre il 99,9% delle particelle, inclusi virus e batteri presenti nell’aria.

Quasi tutti i servizi igienici degli aeromobili SIA sono dotati di rubinetti contactless e di sapone liquido antibatterico. SIA sta inoltre prendendo in esame una procedura di pulizia con luce ultravioletta (UVC) per i suoi servizi igienici da effettuare a terra prima di ogni volo.

Dall’8 giugno, tutte le compagnie aeree del Gruppo SIA forniscono ai passeggeri un Care Kit che include una mascherina chirurgica, salviettine antibatteriche e un disinfettante per le mani, in modo da contribuire a dare loro ulteriori rassicurazioni durante questo periodo di incertezza.

L’e-Library di SIA è il sostituto digitale per i giornali e le riviste precedentemente disponibili nella tasca dello schienale e ora rimossi dagli aerei della compagnia. L’E-Library è disponibile tramite l’app mobile SingaporeAir e consente di accedere a oltre 150 giornali, riviste e altre letture internazionali.

La compagnia aerea offre anche la prima App Companion al mondo, che consente ai passeggeri di controllare KrisWorld, il sistema di intrattenimento a bordo (IFE) di SIA, tramite i loro dispositivi mobili.

La crew indosserà mascherine per tutta la durata del volo, con l’aggiunta di occhiali protettivi nell’interazione con i passeggeri e guanti durante il servizio pasti. I membri dell’equipaggio saranno ambasciatori in materia di sicurezza e di salute a bordo in questo periodo, attraverso il loro servizio attento e riconosciuto a livello mondiale, rappresentando quindi una presenza rassicurante per i passeggeri.

SIA ha modificato il servizio pasti in volo per ridurre il rischio di contatto sia per i passeggeri che per i membri dell’equipaggio. I pasti sono stati sospesi per i voli nel Sud-est asiatico e verso la Cina continentale per motivi di legge. Snack Bag sono fornite in sostituzione.

Sui voli a lungo raggio, in First e Business Class è stato introdotto un singolo servizio con vassoio al posto del servizio al tavolo. Per migliorare l’esperienza culinaria in volo in questo periodo, SIA sta progressivamente reintroducendo alcuni dei piatti preferiti dai passeggeri, come il satay con pane all’aglio che sarà nuovamente disponibile da metà giugno 2020. La compagnia aerea discuterà con le autorità su come reintrodurre l’esperienza culinaria completa con diverse portate.

Nei prossimi mesi verranno introdotti servizi digitali nelle lounge per ordinare alimenti e un e-menu a bordo.

Anche l’app mobile SingaporeAir è stata migliorata per fornire ai passeggeri maggiori informazioni sulle restrizioni di viaggio e in materia di salute attive nel network. Queste informazioni saranno personalizzate in base alla prenotazione.

La compagnia aerea sta inoltre lavorando a una soluzione Print-n-Go, che consentirebbe di stampare le carte d’imbarco e le etichette dei bagagli nei chioschi self-service dell’aeroporto in modalità contactless, tramite l’app mobile SingaporeAir o un codice QR.

Il Centro informazioni Covid-19 sul sito di Singapore Airlines è un’importante fonte di informazioni per i passeggeri che desiderano ottenere maggiori dettagli sulle policy di prenotazione, sugli orari dei voli e sugli avvisi relativi ai viaggi.

Per fornire ulteriori rassicurazioni ai passeggeri, sono state riviste le condizioni globali di modifica e cancellazione in modo da offrire Bonus Flight Credits o fornire rimborsi a chi preferisce questa opzione. È stata inoltre estesa la validità dello status KrisFlyer e PPS, nonché le date di scadenza delle miglia.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)