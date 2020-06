SAS riprende diverse rotte a luglio

SAS sta lanciando il suo programma per luglio. In totale, il nuovo programma vedrà aumentare la capacità da 30 aeromobili a giugno a oltre 40 a luglio, pari a poco meno del 30% rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso.

Poiché la domanda aumenta lentamente ma costantemente, SAS riprenderà i voli verso molte destinazioni da Copenhagen, Oslo e Stoccolma. Oltre a numerose rotte da Copenhagen, SAS sta anche riprendendo voli internazionali da Oslo verso una serie di destinazioni, tra cui Reykjavík, e proseguendo le sue operazioni verso la Finlandia e Londra da Stoccolma.

Ulteriori destinazioni verranno gradualmente aggiunte da tutti e tre i paesi al ritorno della domanda.

“Poiché le restrizioni e le regole sui viaggi in entrata sono allentate, stiamo assistendo a un aumento della domanda di viaggi. Tuttavia, è altrettanto importante che i viaggiatori si informino sempre sulle regole che si applicano a ciascun paese e destinazione e che le persone restino a casa se manifestano sintomi. Desideriamo inoltre ricordare le misure che SAS ha implementato per ridurre il rischio di diffusione dell’infezione e le modifiche che queste misure comportano per il viaggio, ad es. l’obbligo di indossare una maschera durante i voli”, afferma Freja Annamatz, Head of Media Relations.

A luglio, SAS volerà verso le seguenti destinazioni:

Da Copenhagen: Aalborg, Aarhus, Faeroes, Malaga, Palma di Maiorca, Alicante, Atene, Nice, Split, Londra, Berlino, Dusseldorf, Francoforte, Amburgo, Monaco, Stoccarda, Amsterdam, Bologna, Roma, Milano, Bruxelles, Faro, Danzica, Ginevra, Zurigo, Reykjavík, Palanga, Vilnius, Stoccolma Arlanda, Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, New York, Chicago, San Francisco.

Da Oslo: Alta, Bardufoss, Bodø, Evenes, Kirkenes, Longyearbyen, Tromsø, Lakselv, Ålesund, Bergen, Haugesund, Kristiansand, Kristiansund, Molde, Stavanger, Trondheim, Atene, Malaga, Alicante, Palma di Maiorca, Split, Barcellona, Billund, Gran Canaria, Nice, Aalborg, Aarhus, Stoccolma, Copenhagen, Reykjavík.

Da Stavanger ad Aberdeen.

Da Stoccolma: Ängelholm, Göteborg, Kalmar, Kiruna, Luleå, Malmö, Östersund, Skellefteå, Umeå, Visby, Malaga, Alicante, Palma di Maiorca, Atene, Salonicco, Londra, Roma, Milano, Faro, Split, Helsinki, Oslo, Copenhagen.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)