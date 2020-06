Wizz Air annuncia la nuova base di Bacau

Wizz Air ha annunciato oggi la sua 31° base a Bacau. La compagnia baserà 2 Airbus A320 all’aeroporto di Bacau nel mese di ottobre 2020. Oltre all’istituzione della nuova base, Wizz Air ha annunciato 12 nuove rotte verso 6 paesi da Bacau a partire dal 29 Ottobre 2020. Si tratta della 7° base in Romania e la seconda nella storica regione moldava in Romania accanto a Iasi. I biglietti per tutte le nuove rotte possono essere già acquistati su wizzair.com o sulla app della compagnia.

Wizz Air si sta dedicando allo sviluppo del suo network per offrire grandi opportunità ai suoi passeggeri per viaggi accessibili. Forte della sua esperienza nel fornire servizi di qualità a tariffe basse in Romania, la compagnia è fiduciosa che con l’istituzione della sua nuova base porterà maggior crescita economica nella regione, sviluppando collegamenti tra la Romania dell’Est e altri paesi europei e offrendo accessibili opportunità di viaggio ai suoi passeggeri. Con la nuova base a Bacau saranno creati più di 70 nuovi posti diretti all’interno della compagnia e molti altri nei settori associati.

I 2 Airbus A320 supporteranno le operazioni di 12 nuove rotte verso: Torino, Treviso, Bologna, Roma Fiumicino, Milano Bergamo, Catania, Larnaca (Cipro), London Luton, Liverpool, Memmingen/Munich West, Billund, Brussels Charleroi.

L’ampio network di Wizz Air che conta 37 rotte verso la regione Moldava in Romania – con 18 rotte per Iasi e 7 rotte per Suceava – supporterà il turismo locale, porterà maggiori capitali nella regione e connetterà Bacau con nuove destinazioni.

La compagnia aerea ha recentemente annunciato una serie di misure igieniche avanzate, per garantire la salute e la sicurezza dei suoi clienti e dell’equipaggio. Aggiungendo WIZZ Flex a una prenotazione, i passeggeri hanno la certezza che se le circostanze dovessero cambiare o desiderano semplicemente viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, possono prenotare nuovamente su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Fornire questo ulteriore livello di protezione per le prenotazioni dei passeggeri è una garanzia di tranquillità durante questi periodi incerti.

Parlando oggi alla conferenza stampa di Bacau, József Váradi, CEO di Wizz Air Group, ha detto: “L’annuncio di oggi conferma il nostro impegno in Romania. Siamo già il più grande operatore nel paese e siamo fedeli alla nostra missione di liberalizzare i voli non solo nelle capitali ma anche negli aeroporti regionali. L’apertura della nuova base e l’assegnazione di due nuovi aeromobili all’avanguardia enfatizzano l’importanza del mercato rumeno per le nostre operazioni. Con l’aggiunta di 12 nuove entusiasmanti rotte e mantenendoci ai più elevati standard dei protocolli di sanificazione, siamo fiduciosi che le bassissime tariffe di Wizz Air e il grande network di rotte renderanno I viaggi molto più accessibili per I passeggeri in Romania”.

Mrs. Oana Daniela Chelaru, Executive President dell’Aeroporto Internazionale di Bacau George Enescu, ha commentato: “Dal 2015 sono stati realizzati diversi progetti di ammodernamento all’aeroporto internazionale George Enescu. Gli investimenti hanno incluso la costruzione di un nuovo terminal passeggeri, una torre di controllo del traffico aereo, parcheggi e altre edificazioni necessarie per una moderna infrastruttura aeroportuale. Inoltre, un altro progetto molto importante, in corso, mira ad aumentare la capacità portante e modernizzare la pista e le relative superfici di movimento. Ci sono investimenti attraverso i quali l’amministrazione dell’aeroporto vuole migliorare le condizioni dei passeggeri, attrarre nuovi operatori aerei e, ovviamente, nuovi voli e destinazioni da / per Bacau”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)