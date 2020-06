Volotea riprende il volo con un esteso network di destinazioni domestiche per l’estate 2020

Volotea dopo 3 mesi di ibernazione a causa dell’emergenza Covid-19, ha ricominciato oggi a volare ripristinando l’Airbus Shuttle Service tra Amburgo e Tolosa. La compagnia ha, inoltre, confermato la ripresa delle sue operazioni in Francia (17 giugno), Italia (18 giugno), Grecia (18 giugno) e in Spagna (25 giugno). In tutti i Paesi in cui è presente, Volotea ha implementato un nuovo network, aumentando fortemente la sua offerta domestica e rafforzando i collegamenti tra la terraferma e le isole. Quest’estate, Volotea offrirà un totale di 274 rotte, di cui 75 nuove e 122 esclusive.

Volotea ha ripreso oggi ad operare l’Airbus Shuttle Service tra Tolosa e Amburgo: con questo servizio, la compagnia fornisce ai dipendenti Airbus collegamenti fra due principali centri produttivi Airbus con 4 frequenze giornaliere. Il decollo dell’Airbus Shuttle Service segna ufficialmente il ritorno delle operazioni della compagnia aerea.

Con l’obiettivo di adattare la sua offerta al nuovo contesto post Covid-19, Volotea ha implementato e reso disponibile per i suoi passeggeri un network di destinazioni 2020 aggiornato, in cui sono stati rafforzati i collegamenti domestici. In Italia, Francia, Spagna e Grecia, la compagnia aerea offre un totale di 165 rotte domestiche, 72 delle quali in esclusiva. Inoltre, in tutti i Paesi in cui opera, Volotea sta potenziando i collegamenti tra la terraferma e le isole, offrendo nuove rotte e aumentando la frequenza delle rotte già operate.

“Per noi, il decollo dell’Airbus Shuttle Service segna la prima pietra miliare del ritorno, dopo il blocco imposto a seguito del Covid-19 nei Paesi in cui operiamo. Ora stiamo assistendo a segnali molto positivi per quest’estate che incoraggiano i passeggeri a viaggiare e che permetteranno di volare verso le destinazioni leisure in sicurezza. Allo stesso tempo, ci siamo adeguati rapidamente alle nuove domande in termini di sicurezza, offerta e flessibilità e stiamo osservando come le prenotazioni crescano rapidamente, settimana dopo settimana. Stiamo offrendo una serie completamente nuova di rotte domestiche, maggiori frequenze e numerosi collegamenti con destinazioni vacanziere, specialmente nelle isole. Gli europei sono stati in lockdown per un lungo periodo e ora il forte desiderio di fare una meritata e sana vacanza sta motivando molte persone a riprendere la propria vita, rimettendo in pista i piani temporaneamente posticipati mesi fa”, ha affermato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea.

