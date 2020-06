Aeroporto di Trapani: nuovo volo per Roma operato da Albastar

E’ stato annunciato, in occasione del flash mob che si è svolto questa mattina all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, il ritorno del volo quotidiano per Roma Fiumicino, cancellato da Alitalia nei giorni scorsi, riattivato tempestivamente dal management di Airgest, società di gestione dello scalo, grazie alla compagnia aerea Albastar, già presente con le rotte per Cuneo e Milano Malpensa.

La presidente della compagnia spagnola, con sede anche a Catania, oltre che a Palma Di Maiorca, Milano e Bergamo, Daniela Caruso ha anticipato che Albastar sta lavorando per basare, a breve, un aeromobile a Trapani, un Boeing 737-800 da 189 posti in classe unica, e subentrare anche nella tratta verso Milano Linate. Ad agosto, si potrà raggiungere Lourdes, via Roma, con lo stesso biglietto.

“La notizia è doppiamente positiva – ha affermato Salvatore Ombra, presidente di Airgest – non solo perché, dopo l’abbandono di Alitalia, una importante tratta è stata subito riattivata ma anche e soprattutto perché volerà in orari più consoni per professionisti e turisti stessi, con partenza la mattina presto e rientro la sera, punto su cui avevamo esortato la vecchia compagnia, senza risposta. Adesso il territorio deve rispondere volando e acquistando i biglietti, visto che non vivono di finanziamenti statali”.

Prima del volo simbolico degli aeroplanini di carta tricolore, davanti alla sede dell’aeroporto di Trapani Birgi, durante il momento di confronto pubblico, da parte del management di Airgest sono arrivate alcune richieste rivolte al governo nazionale per aiutare lo scalo a riprendere il proprio progetto di rilancio.

Il progetto commerciale di Albastar prevede di basare all’aeroporto di Trapani un aeromobile Boeing 737-800 da 189 posti in classe unica, per operare dall’ultima settimana di luglio alla fine di ottobre (quindi per tutta la stagione estiva Iata 2020), la seguente programmazione di voli: 3 voli Milano Malpensa – Trapani (lunedì, venerdì, domenica); 3 voli Trapani – Milano Malpensa (lunedì, venerdì, domenica); 2 voli Cuneo – Trapani (lunedì e venerdì); 2 voli Trapani – Cuneo (lunedì e venerdì); 6 voli Trapani – Roma Fiumicino (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica) TPS-FCO 07:05 08:25; 6 voli Roma Fiumicino – Trapani (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica) FCO-TPS 20:15 21:20.

Dal 20 agosto: 2 voli Trapani – Lourdes (via FCO) (lunedì, giovedì); 2 voli Lourdes – Trapani (via FCO) (lunedì, giovedì).

(Ufficio Stampa Albastar – Airgest – Photo Credits: Albastar)