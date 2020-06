News Brevi – 17.06.2020

AUSTRIAN AIRLINES ACCOGLIE CON FAVORE LA RISOLUZIONE DELLE RESTRIZIONI DI VIAGGIO – “A partire dal 16 giugno, le precedenti restrizioni di ingresso dell’Austria per 31 paesi europei non saranno più applicabili. Pertanto, è chiaro che il piano di riavvio di Austrian Airlines può essere eseguito come previsto, con alcune eccezioni. A partire dalla prossima settimana, il vettore austriaco decollerà per 36 destinazioni in Europa, tra cui Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Parigi o Zurigo. I primi voli per Kiev, Londra, Milano e Stoccolma dovranno essere posticipati da metà giugno a inizio luglio a causa di extended landing bans. Da quel momento in poi verranno aggiunte ulteriori destinazioni, tra cui voli a lungo raggio per Bangkok, Chicago, New York e Washington, nonchè charter per le vacanze in Grecia. Questi in particolare sono sempre più richiesti dalle persone che vogliono viaggiare in vista dell’estate”, afferma Austrian Airlines. “Accogliamo con favore la decisione del governo federale”, afferma Andreas Otto, CCO di Austrian Airlines. “Annuncia il ritorno alla libertà di viaggio all’interno dell’UE. Riceviamo sempre più richieste dal settore delle agenzie di viaggio per le vacanze estive”.

DELTA AIR LINES: RICHIEDERE LE MASCHERE E’ UN ESTENSIONE DEL NOSTRO IMPEGNO PER LA SICUREZZA – Delta Air Lines, riguardo l’uso della maschera a bordo, informa: “Richiedere le maschere è un’estensione del nostro impegno per la sicurezza. L’applicazione è una responsabilità che prendiamo sul serio. Restare seduti durante il rullaggio e indossare la cintura di sicurezza durante il decollo, sono misure di sicurezza non negoziabili per proteggere le persone e coloro che le circondano durante il volo. Prendiamo il nostro requisito sulla maschera altrettanto seriamente. Ecco perché i clienti non possono salire a bordo di un aereo Delta senza indossare una maschera e devono seguire le istruzioni dei membri dell’equipaggio per indossare correttamente la maschera in volo. Coloro che scelgono di non rispettare questo o altri requisiti di sicurezza rischiano i futuri privilegi di volo con Delta, in linea con le face covering enforcement policies che Airlines for America ha recentemente annunciato. Sebbene non vi sia un unico modo per ridurre la diffusione di COVID-19, le maschere offrono un livello di protezione importante e coerente. Stiamo informando i clienti delle nostre esigenze prima e durante il viaggio. Mentre raddoppiamo il nostro impegno per assicurarci che i clienti indossino le loro maschere come richiesto, ci assicuriamo che i clienti siano consapevoli e riconoscano questo requisito aggiungendo ancora più notifiche digitali, segnaletica e annunci, prima di partire da casa e durante il viaggio con noi”.

GE AVIATION E’ STATA SELEZIONATA DA BELL TEXTRON PER L’AIRCRAFT HEALTH AWARENESS SYSTEM – GE Aviation è stata selezionata da Bell Textron Inc. per fornire l’Aircraft Health Awareness System nell’ambito del Team Invictus per il Bell 360 Invictus competitive prototype, parte dell’U.S. Army Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). L’health awareness system integra decenni di comprovate GE health management technologies on rotorcraft con il loro vehicle management system on fixed wing, per aumentare la sicurezza operativa e la disponibilità della flotta. “GE Aviation si impegna a fornire una health awareness solution che unisce il nostro rotary wing system, che ha accumulato oltre 2,5 milioni di ore di volo e incorpora 4.500 onboard vibration algorithms, con il nostro fixed wing configurable onboard maintenance system”, afferma Christin Rauche, Connected Aircraft executive for GE Aviation. “Questa soluzione integrata consentirà a Bell di dimostrare i principali obiettivi operativi e di supporto, utilizzando i suoi ground-based enterprise systems per fornire all’U.S. Army un processo decisionale basato sui dati, una risoluzione dei problemi più efficiente e una visione completa della disponibilità operativa degli aeromobili”. Il GE Aviation Health Awareness System è una end-to-end solution che combina le tradizionali rotorcraft Health and Usage Monitoring System (HUMS) capabilities con comprovate fixed wing aircraft health management solutions. GE Aviation sta fornendo il motore T901 da 3.000 SHP per il Bell 360 Invictus, oltre all’aircraft Health Awareness System.

ETIHAD AIRWAYS RIPRENDE I SERVIZI REGOLARI DALLO SRI LANKA – A decorrere dal 20 giugno, Etihad Airways effettuerà servizi di linea bisettimanali per passeggeri in partenza da Colombo verso destinazioni chiave del suo network globale via Abu Dhabi. EY265 partirà da Colombo il giovedì e il sabato alle 1.35, atterrando ad Abu Dhabi alle 4.30 ora locale. Da Abu Dhabi, il servizio collega settimanalmente Barcellona e Zurigo, due volte a settimana Dublino, Francoforte, Ginevra, Londra, Madrid, Milano e Parigi. Questi servizi completano il programma esistente di voli Etihad da e per Abu Dhabi verso diverse destinazioni sulla sua rete globale. Etihad continua a seguire le direttive degli Emirati Arabi Uniti e dei governi internazionali, delle autorità regolatorie e sanitarie e sta contribuendo a limitare la diffusione di COVID-19. La compagnia aerea ha implementato un vasto programma di igiene e sicurezza e sta praticando i più alti standard in ogni parte del percorso del cliente.

AIRBUS: CONCLUSA L’INTEGRAZIONE DELLO STRUMENTO ATLID SUL SATELLITE EARTHCARE – Con la riuscita integrazione dell’ATLID-Instrument, l’EarthCARE satellite (Clouds Aerosols and Radiation Explorer) ha superato un traguardo cruciale, in quanto conclude l'”onboarding” dei tre European instruments. EarthCARE è una missione congiunta dell’European Space Agency (ESA) e della Japanese Space Agency (JAXA), con Airbus Defence and Space in Friedrichshafen (Germany) che agisce come prime contractor per lo sviluppo e la costruzione del satellite. Airbus Defence and Space a Tolosa (Francia) fornisce l’Atmospheric Lidar ATLID. La sequenza di integrazione è stata condotta con successo in stretta collaborazione tra i team di Tolosa e Friedrichshafen, anche in base alle normative sulla crisi di Covid-19. ATLID sarà ora sottoposto a una serie di test funzionali e prestazionali che concluderanno infine la consegna dello strumento. Il prossimo passo è l’integrazione del Japanese Cloud Profiling Radar (CPR). Una volta operativo in orbita, EarthCARE farà avanzare la comprensione del ruolo che le nuvole e gli aerosol svolgono nella modellistica climatica globale. Per questo EarthCARE elaborerà profili verticali di aerosol naturali e artificiali, registrerà la distribuzione di acqua e ghiaccio e il loro trasporto attraverso le nuvole e fornirà input essenziali ai modelli climatici, per una previsione più precisa del riscaldamento globale. ATLID è uno dei quattro strumenti del satellite EarthCARE. Il principio di misurazione che è stato mantenuto per ATLID utilizza il fatto che l’interazione della luce con molecole o aerosol porta a spettri diversi. ATLID è il secondo lidar europeo dopo Aeolus, che rende Airbus uno specialista mondiale di lidar spaziali. Con una massa di lancio di 2,3 tonnellate, la missione EarthCARE è progettata per funzionare per tre anni in orbita sincrona al sole a 400 km di altitudine, dopo il lancio programmato con la Soyuz da Kourou, Guyana francese.

AIRBUS E ALTRI PARTNERS LANCIANO L’INIZIATIVA “OPEN INNOVATION – SPACE” IN UK – Airbus ha collaborato con KBR, Leidos UK, Northrop Grumman e QinetiQ per portare nuove idee sulle future soluzioni spaziali e per lanciare l’iniziativa Open Innovation – Space. L’obiettivo di Open Innovation – Space è aumentare ulteriormente il coinvolgimento delle PMI nei futuri servizi di comunicazioni satellitari e attività spaziali del Regno Unito, creando posti di lavoro e crescita di alto valore in UK. Il consorzio, ha una vasta esperienza nei mission critical communication services e negli associati space, ground and management segments. I partner del consorzio collaborano già con molte PMI per servire i clienti pubblici e commerciali. Open Innovation – Space cercherà di aumentare significativamente questo impegno delle PMI per accelerare la ripresa regionale, allargando i potenziali investimenti in nuove soluzioni e idee. Le aziende di tutto il Regno Unito sono incoraggiate a partecipare, con un portale dedicato su www.openinnovationspace.uk. Richard Franklin, Managing Director, Airbus Defence and Space UK, ha dichiarato: “L’industria spaziale svolgerà un ruolo sempre più importante e visibile nella ripresa economica della Gran Bretagna, sostenendo non solo le infrastrutture nazionali critiche ma anche i servizi quotidiani, come previsioni meteorologiche e satellite navigation. Mentre i servizi e le applicazioni spaziali continuano ad espandersi e a toccare ancora di più la vita di tutti, chiediamo alle PMI di impegnarsi ulteriormente con noi, per portare una maggiore innovazione e nuovi modi di pensare nei futuri satcom services, per far crescere le capacità spaziali e industriali del Regno Unito”. Airbus nel Regno Unito è riconosciuta come leader globale nella progettazione e produzione di satelliti per telecomunicazioni avanzati ed è prime contractor di fiducia per alcune delle missioni di esplorazione spaziale più complesse al mondo.

IATA: IN AFRICA E’ NECESSARIO UN RIAVVIO ARMONIZZATO DEI VOLI – L’International Air Transport Association (IATA), Airports Council International-Africa (ACI Africa) e l’International Civil Aviation Organization (ICAO) sono uniti nel loro appello ai governi in Africa per attuare rapidamente le linee guida globali dell’ICAO per ripristinare il trasporto aereo e garantire il riavvio sicuro e armonizzato dell’aviazione nella regione. “La guida ICAO è una strada globale per l’aviazione. L’attuazione dovrebbe dare ai governi la sicurezza di aprire le frontiere senza quarantena e ai passeggeri la fiducia di volare. Ma le linee guida non significano nulla se non vengono implementate. E questo è il nostro messaggio principale per i governi in Africa. Deviazioni dall’orientamento e approcci obbligatori, in particolare sulla quarantena e sul distanziamento sociale, danneggeranno la fiducia del pubblico, renderanno più difficile operare in modo efficace, rallenteranno il riavvio del settore e aumenteranno le pressioni economiche già create da COVID-19. Ciò sarebbe dannoso per la salute pubblica e la ripresa economica”, ha affermato Muhammad Albakri, IATA’s Regional Vice President for Africa and the Middle East. COVID-19 ha paralizzato l’industria del trasporto aereo in Africa. Si prevede che la domanda diminuirà del 58,5% nel 2020, il calo maggiore di tutte le regioni. Le compagnie aeree nella regione registreranno una perdita netta di $2 miliardi quest’anno, poiché i ricavi dei passeggeri diminuiranno di oltre $6 miliardi rispetto all’anno precedente.

IATA SOLLECITA I GOVERNI DEL MEDIO ORIENTE AD ATTUARE RAPIDAMENTE LA GUIDANCE ICAO – L’International Air Transport Association (IATA) e Airports Council International (ACI) Asia-Pacifico si stanno unendo all’ICAO nel sollecitare i governi nella regione del Medio Oriente ad attuare rapidamente le linee guida globali dell’ICAO per ripristinare la connettività aerea e assicurare il riavvio sicuro e armonizzato del trasporto aereo nella regione. “Contiamo sui governi del Medio Oriente per attuare la guidance ICAO in modo rapido e armonizzato e reciprocamente riconosciuto, perché il mondo vuole viaggiare di nuovo e ha bisogno che le compagnie aeree svolgano un ruolo chiave nella ripresa economica. La guidance riconosce che la distanza sociale non è possibile su un aeromobile, pertanto supporta i rivestimenti del viso come parte di un approccio stratificato di mitigazione del rischio. Raccomanda inoltre il contact tracing, che dovrebbe dare ai governi la sicurezza di aprire le frontiere senza misure di quarantena. Deviazioni ed eccezioni locali danneggiano la fiducia del pubblico e rendono più difficile operare in modo efficace, rallentando il riavvio del settore. Ciò sarebbe dannoso per la salute pubblica e la ripresa economica”, ha affermato Muhammad Albakri, IATA’s Regional Vice President for Africa and the Middle East. COVID-19 ha devastato l’industria del trasporto aereo in Medio Oriente. Si prevede che la domanda in termini di volumi di passeggeri diminuirà del 56% nel 2020 su base annua per le compagnie aeree e del 47% per gli aeroporti. Si prevede che le compagnie aeree nella regione registreranno una perdita netta di 4,8 miliardi di dollari quest’anno, poiché i ricavi dei passeggeri diminuiranno di 24 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente.