Albastar: da agosto riprendono i pellegrinaggi verso Lourdes

La Francia riapre le frontiere all’interno dell’Unione Europea e l’UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalti a Lourdes e Santuari Internazionali) riprende ufficialmente la sua stagione di pellegrinaggi verso Lourdes. Ripartono così, dopo tanta attesa, i viaggi verso il Santuario più visitato al mondo, dopo il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus.

A partire da martedì 18 agosto, da tutta l’Italia l’Unitalsi sta programmando un nuovo calendario di partenze con collegamenti dal nord al sud del Paese.

Per quello che riguarda i viaggi in aereo, grazie alla collaborazione con la compagnia aerea spagnola Albastar, partner storico dell’Associazione, i soci potranno vivere il pellegrinaggio in completa sicurezza e nel pieno rispetto di tutte le norme previste dal protocollo sanitario stabilito dal Ministero della Salute. Albastar ha maturato una grande esperienza nella gestione di passeggeri con necessità speciali, affermandosi come vettore aereo europeo leader per i collegamenti verso Lourdes, con voli in partenza da diversi aeroporti in tutta Europa.

“Membro IATA con certificazione IOSA, Albastar compagnia aerea spagnola con Stabile Organizzazione in Italia, è lieta di confermare con Unitalsi, nostro partner storico, le attività di volo dall’Italia su Lourdes dal prossimo mese di agosto 2020 fino al 10 di dicembre 2020. Nel pieno rispetto delle normative in atto la compagnia riprende a volare garantendo ai nostri passeggeri il rispetto dei più stringenti protocolli di sicurezza per permettere loro di volare in tutta tranquillità e adottando una serie di norme preventive utili per salvaguardare il benessere dei nostri clienti e quello dei nostri equipaggi. Le attività di volo prevedono la programmazione di voli diretti no stop da Ancona, Pescara, Lamezia Terme, Bari, Napoli, Bologna, Genova, Torino, Milano, Alghero e Cagliari, Catania e Palermo, Pisa, Verona e Venezia oltre ai collegamenti di linea da Roma Fiumicino ogni lunedì e giovedì dal 17 agosto 2020 fino a fine ottobre 2020”, dichiara Giancarlo Celani, Chief Commercial Officer & Deputy CEO della società.

(Ufficio Stampa Albastar – Photo Credits: Albastar)