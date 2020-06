Lufthansa: l’implementazione del pacchetto di stabilizzazione non è garantita

Il Company’s General Meeting del 25 giugno deciderà in merito alle misure di capitale e alla quota del 20% del Federal Republic of Germany’s Economic Stabilization Fund in Deutsche Lufthansa AG. L’attuazione del pacchetto di stabilizzazione di 9 miliardi di Euro concordato con l’Economic Stabilization Fund dipende da questa decisione.

“L’Executive Board of Deutsche Lufthansa AG prevede attualmente che la partecipazione all’Extraordinary General Meeting del 25 giugno sarà inferiore al 50%. Alla luce delle ultime dichiarazioni pubbliche del maggiore azionista unico della Società, Heinz-Hermann Thiele, il Board ritiene possibile che il pacchetto di stabilizzazione potrebbe non riuscire a raggiungere la maggioranza dei due terzi dei voti espressi in questo caso. Ciò significherebbe che Deutsche Lufthansa AG dovrebbe presentare domanda per il “protective shield proceedings” ai sensi della legge fallimentare pochi giorni dopo l’Annual General Meeting, se non fosse trovata immediatamente un’altra soluzione”, afferma Lufthansa in un proprio comunicato.

“In un’intervista pubblicata ieri sera sul Frankfurter Allgemeine Zeitung, Heinz-Hermann Thiele ha criticato le condizioni del pacchetto di stabilizzazione negoziato con l’Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany. Nell’intervista, afferma di aver aumentato la propria partecipazione in Deutsche Lufthansa AG a oltre il 15% del capitale sociale e ne informerà ufficialmente la compagnia.

Secondo l’Economic Stabilization Acceleration Act, per l’adozione delle misure di stabilizzazione è necessaria una maggioranza dei due terzi dei voti espressi se la presenza alla riunione è inferiore al 50%. L’Annual General Meeting del 5 maggio, anch’esso condotto virtualmente, ha registrato solo una presenza del 33%. Se è presente oltre il 50% del capitale sociale, per l’approvazione è necessaria solo la maggioranza semplice dei voti espressi”, prosegue Lufthansa.

“Il Management Board fa urgentemente appello a tutti gli azionisti privati e istituzionali affinché esercitino i loro diritti di voto e partecipino alla decisione sul futuro della compagnia. Il termine per la registrazione per partecipare all’Annual General Meeting è il 20 giugno alle 24:00. Ulteriori informazioni sul General Meeting sono disponibili sul sito Web della compagnia”, conclude il comunicato di Lufthansa.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG)