KLM riprende i collegamenti da Genova

Dopo aver ripreso, lo scorso 1° giugno, i collegamenti con l’Italia garantendo voli giornalieri per Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia e Firenze, KLM Royal Dutch Airlines riattiverà, dal 4 luglio, anche i voli da per Genova collegando il capoluogo ligure ad Amsterdam Schiphol 3 volte alla settimana.

“I nostri clienti vogliono ritornare a viaggiare di nuovo. Stiamo quindi espandendo il network gradualmente e, con tutte le misure sanitarie adottate a bordo e a terra, lo stiamo facendo nel modo più sicuro possibile”, afferma il presidente e CEO di KLM, Pieter Elbers.

“Ritornare a volare a Genova è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l’importanza della Liguria per il Gruppo Air France-KLM. Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per volare in sicurezza e siamo ora pronti a ripartire in vista dell’imminente stagione turistica”, dichiara Stefan Vanovermeir, Direttore Generale Air France-KLM East Mediterranean.

“Siamo estremamente felici del riavvio del collegamento tra Genova e Amsterdam. Questo volo offre un servizio estremamente apprezzato sia dai liguri in partenza dal nostro aeroporto, sia dai turisti olandesi che da anni lo utilizzano per raggiungere la nostra regione. Siamo grati a KLM per avere dimostrato di credere nella ripartenza del mercato ligure, prima tra le compagnie nazionali di bandiera estera. Speriamo che nei prossimi mesi potrà esserci un incremento nella frequenza dei voli, anche per migliorare l’accesso al network della compagnia facendo scalo nell’hub di Amsterdam Schiphol”, dichiara Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova.

Voli da Genova ad Amsterdam

KL1562: partenza ore 12:05, arrivo ore 13:55. Volo operato venerdì, sabato e domenica.

Voli da Amsterdam a Genova

KL1561: partenza ore 09:45, arrivo ore 11:30. Volo operato venerdì, sabato e domenica.

La rete europea è studiata in modo tale che il maggior numero possibile di voli si colleghi alla rete intercontinentale del Gruppo Air France-KLM.

A luglio KLM aumenterà, su scala globale, di oltre il 60% il numero di voli rispetto al mese di giugno portando la sua operatività al 25-30%.

