Vueling annuncia le rotte da Roma Fiumicino e Milano Malpensa a partire dal 22 giugno e altri 3 collegamenti dal mese di luglio

Vueling, la compagnia aerea che fa parte del Gruppo International Airlines (IAG), ha deciso di rimodulare la sua offerta estiva per l’Italia a seguito della decisione del governo spagnolo di revocare le restrizioni alle frontiere per i paesi che rientrano nello spazio Schengen.

A partire infatti dal 22 giugno la compagnia opererà il collegamento Milano Malpensa-Barcellona e dal 26 giugno quello Roma Fiumicino-Barcellona. Inoltre, sono state confermate le connessioni dirette Pisa-Barcellona, a partire dal 13 luglio; Cagliari-Barcellona dal 16 luglio e Olbia-Barcellona, dal 17 luglio in poi.

In Italia, Vueling ha annunciato la ripresa graduale dei suoi collegamenti tra il mese di giugno e il mese di luglio confermando fino a 31 rotte in partenza da 12 aeroporti italiani: Firenze, Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Pisa, Catania, Palermo, Venezia, Napoli, Bologna, Olbia, Cagliari e Bari.

La compagnia rilancerà il resto delle sue rotte internazionali durante il mese di luglio per arrivare ad operare fino a 180 collegamenti con la Spagna e il resto dell’Europa, recuperando quasi 2.000 voli settimanali.

Vueling ha aderito al Regolamento pubblicato dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) ancora prima dell’emergenza sanitaria, insieme alla società spagnola Aena e alla sua intera rete aeroportuale. L’obiettivo del Regolamento è promuovere il rispetto e l’implementazione delle misure pubblicate dall’EASA – in collaborazione con il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC) – da parte di tutte le compagnie aeree e degli aeroporti, al fine di facilitare la ripartenza del trasporto aereo all’interno dell’Unione Europea e del resto del mondo, in totale sicurezza.

Dall’inizio della pandemia, le società del Gruppo IAG in Spagna hanno implementato e adottato tutte le misure di prevenzione raccomandate dalle autorità competenti, tra le quali l’informazione trasparente, la pulizia e igienizzazione, dispositivi di protezione, modifiche delle procedure e altre ancora. Ad oggi, allo scopo di rilanciare le attività estive, Vueling e le altre compagnie parte del Gruppo IAG stanno rafforzando ulteriormente le proprie misure di sicurezza, per poter offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio sicura.

