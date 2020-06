News Brevi – 18.06.2020

ETIHAD AIRWAYS RIPRENDE I VOLI VERSO ATENE – A partire dal 24 giugno Etihad Airways riprenderà i voli da Abu Dhabi ad Atene, Grecia. Il volo bisettimanale sarà operato il mercoledì e il sabato utilizzando un Boeing 787-9 Dreamliner a due classi. L’aggiunta di Atene aumenta il numero totale di voli internazionali operati da Etihad nel mese di giugno a 25 destinazioni, con piani per aumentare significativamente il numero di voli di linea in tutto il mondo, con l’abolizione delle restrizioni ai viaggi internazionali. Coloro che desiderano prenotare sono invitati a visitare il sito www.etihad.com per visualizzare le loro opzioni e per rimanere informati sulle norme d’ingresso appropriate alla loro destinazione finale. Etihad continua a seguire le direttive degli Emirati Arabi Uniti e dei governi internazionali, delle autorità regolatorie e sanitarie e sta contribuendo a limitare la diffusione di COVID-19. La compagnia aerea ha implementato un vasto programma di igiene e sicurezza e sta praticando i più alti standard in ogni parte del percorso del cliente.

LEONARDO E INTERMARINE: FIRMATO ACCORDO PER ALLEANZA STRATEGICA NEL SETTORE NAVALE – Leonardo e Intermarine hanno sottoscritto un accordo strategico di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie funzionali alla realizzazione di prodotti di nuova generazione e di collaborazione commerciale volta a perseguire opportunità di business nel mercato navale militare e para-militare. Il lavoro congiunto nei diversi settori specialistici rafforzerà ulteriormente la partecipazione ai programmi di nuova generazione e di rinnovo delle flotte di navi cacciamine, di pattugliatori veloci e di navi idrografiche. L’alleanza conferma, inoltre, la decennale relazione industriale tra le due aziende nonché l’intento condiviso di consolidare, a livello nazionale e internazionale, il ruolo del Sistema Paese nell’industria navale della Difesa. I centri di ricerca e gli stabilimenti produttivi italiani delle due società investiranno in robotica, tecnologia unmanned e ingegneria navale, aspetti sostanziali e necessari alla produzione di unità multiruolo sia costiere che di altura in grado di soddisfare gli sfidanti profili di missione richiesti per la lotta alle mine e per un controllo efficace del mare.