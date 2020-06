Lufthansa: circa 100 destinazioni da Francoforte durante l’estate, con standard di sicurezza elevati

Numerosi paesi hanno allentato le normative sull’ingresso e sulla quarantena. Nelle ultime settimane Lufthansa sta ampliando continuamente il suo programma di volo e ora vola verso quasi 100 destinazioni da Francoforte durante le vacanze estive.

“Possiamo vedere che le persone vogliono volare di nuovo. I voli per le classiche destinazioni di vacanza in Europa sono particolarmente richiesti sul nostro sito Web”, ha affermato Klaus Froese, CEO Lufthansa Hub Frankfurt. “Siamo ben preparati per la crescente domanda e abbiamo adattato i nostri processi alle nuove condizioni in modo che i nostri ospiti possano volare in sicurezza verso le loro destinazioni di vacanza”.

“La nostra missione ‘Have a good trip – we’ll make sure of it’ è particolarmente vera in questi tempi. Insieme ai nostri partner e clienti, stiamo adottando misure estese per proteggere passeggeri e dipendenti e creare le condizioni per viaggiare in sicurezza all’aeroporto di Francoforte”, ha dichiarato il presidente di Fraport, Stefan Schulte.

“Anche nella situazione attuale, la qualità dei controlli di sicurezza è una priorità assoluta per la polizia federale. Insieme ai nostri partner, abbiamo apportato modifiche al fine di garantire la protezione contro le infezioni mediante adeguate norme igieniche anche in questo settore”, ha dichiarato Michael Dewenter, Chief Police Director and Permanent Representative of the Federal Police Department at Frankfurt Airport.

Lufthansa, Fraport e la polizia federale hanno introdotto standard igienici più elevati all’aeroporto di Francoforte, dalla partenza all’arrivo, per garantire che l’inizio della stagione estiva sia segnato da un senso di sicurezza.

Indossare una maschera è obbligatorio nelle strutture dell’aeroporto di Francoforte. Tutte le aree di attesa offrono segnalazioni sul pavimento per garantire una distanza minima di 1,5 metri. Ovunque vi sia un contatto diretto tra passeggeri e dipendenti, pannelli in plexiglas proteggono la salute e il benessere di tutti. Inoltre, sono disponibili numerosi distributori di disinfettante per le mani. Le superfici ad alto tocco vengono pulite e disinfettate frequentemente e regolarmente.

Al fine di rendere il controllo di sicurezza il più semplice e veloce possibile, agli ospiti viene comunque chiesto di portare a bordo un solo bagaglio a mano.

L’uso di una copertura facciale è obbligatorio per tutto il tempo a bordo. I membri dell’equipaggio portano anch’essi protezioni per la bocca e il naso in cabina, durante l’intero volo. Entrando nella cabina, ogni ospite riceve una salvietta disinfettante personale. Lufthansa ha rimosso tutti i prodotti cartacei riutilizzabili e non rilevanti per la sicurezza, per ridurre ulteriormente il rischio molto basso di infezione. Gli ospiti possono comunque scaricare eJournals per il loro viaggio prima della partenza.

Il servizio viene ridisegnato, tenendo conto della durata del volo al fine di ridurre al minimo l’interazione tra ospiti ed equipaggio e ridurre il rischio di infezione a bordo in conformità con le normative ufficiali. Ad esempio, le vendite a bordo non sono più offerte per il momento. Sulle rotte a corto e medio raggio, il servizio in Economy Class è stato rivisto. Gli ospiti di questa classe riceveranno una bottiglia d’acqua per voli della durata di almeno 50 minuti. Per i voli della durata di 150 minuti o più, sarà disponibile il consueto servizio di bevande, nonché uno spuntino fornito ai clienti. Per i voli che durano tre ore o più, sarà anche possibile un pasto vegetariano. In Business Class, il servizio bevande e la consueta gamma di pasti è di nuovo disponibile.

Sui voli a lungo raggio, agli ospiti di tutte le classi viene offerta la normale gamma di bevande. In First e Business Class, i clienti possono scegliere tra diversi piatti. In Economy Class, anche i clienti dei voli a lungo raggio continuano a ricevere un pasto.

Gli aeromobili delle Lufthansa Group Airlines sono dotati di filtri che puliscono l’aria della cabina.

Lufthansa mantiene sempre i più severi standard di igiene durante la pulizia dei suoi aerei. Ogni aereo viene pulito e disinfettato più volte al giorno, soprattutto prima di ogni partenza, sottoposto a una procedura ampia e rigorosa con linee guida dettagliate che il personale deve seguire.

I voli Lufthansa sono ora in building positions a Frankfurt Airport, per evitare trasferimenti in autobus. Laddove ciò non sia possibile con breve preavviso, vengono utilizzati il doppio degli autobus. Durante lo sbarco, i dipendenti assicurano che il processo si svolga in modo ordinato e interviene, se necessario, per evitare un accumulo di passeggeri.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG)