Ryanair: riprendono i collegamenti dall’Aeroporto di Torino

Riprendono oggi i collegamenti di Ryanair dall’Aeroporto di Torino. La compagnia aerea ripristina dalla data odierna i voli su Bari e Catania; da domani, 23 giugno, riparte il collegamento per Palermo, mentre da luglio tornano anche i voli verso Barcellona El Prat, Brindisi, Londra Stansted, Ibiza e Valencia.

Sono otto, in tutto, le destinazioni servite da Ryanair nella stagione estiva 2020 dall’Aeroporto di Torino, di cui 4 nazionali e 4 internazionali.

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, ha dichiarato: “Accogliamo la ripresa dei voli di Ryanair dall’Aeroporto di Torino con grande soddisfazione, poiché si tratta di un ulteriore segnale di ritorno alla normalità. In questo modo, grazie alla ripartenza di Ryanair sullo scalo, Torino torna a riaffacciarsi in maniera importante su ben 4 destinazioni internazionali. Dal mese di luglio, la compagnia aerea arriverà ad assicurare fino a 39 voli a settimana, con punte di 9 voli al giorno. Una crescente operatività che l’Aeroporto di Torino accoglierà nel rispetto dei massimi standard di sicurezza: quello aereo è infatti il modo più sicuro per soddisfare l’esigenza di mobilità”.

Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair, ha commentato: “Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate 8 rotte da e per l’Aeroporto di Torino, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020. I collegamenti con 3 di queste sono operativi già questa settimana. Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti per l’estate 2020 e di contribuire alla ripresa dell’economia e del turismo regionale, permettendo a parenti ed amici di ricongiungersi e a milioni di turisti, nazionali ed internazionali, di scoprire il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese e dell’Europa”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Torino Airport)