Tayaranjet debutta anche sulla linea: nuove tratte avvicinano la Sicilia a Bologna

Tayaranjet debutta sulla linea, con nuove tratte che avvicinano la Sicilia a Bologna. Anche Roma e Sofia nel network della compagnia bulgara.

Da Catania si vola tutti i giorni per Bologna e Roma, ma si volerà per la città felsinea anche da Palermo e Comiso. Nel network entra anche il Catania – Sofia, due volte a settimana.

Tayaranjet è un vettore aereo europeo, in attività dal 2018. La compagnia bulgara, con in flotta 3 aerei Boeing 737-300 da 148 posti, è di proprietà di imprenditori italiani.

Il know how maturato e la squadra di professionisti con esperienze ventennali nel settore del trasporto aereo, ha portato al vettore la possibilità di crescere velocemente nel settore ACMI (Lease) collaborando con compagnie aeree di primo livello, offrendo non solo capacità ma anche servizi di qualità ed affidabilità.

“Tayaranjet ora è pronta per affrontare nuove sfide in un mercato aereo di linea che vede ridefinire molti aspetti per i fatti legati alla recente pandemia, proponendo un prodotto destinato a clienti esigenti in termini qualitativi con l’affidabilità già riscontrata come capacity provider, trasportando 220 mila passeggeri (maggio 2019/marzo 2020) lungo la direttrice Nord-Sud Italia, maturando un’ indice del 90% di puntualità dei voli”, afferma la compagnia.

(Ufficio Stampa Tayaranjet – Aeroporto di Bologna)