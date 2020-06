SAS riapre altre rotte a luglio

Con l’aumentare della domanda e dell’interesse per i viaggi in Europa, SAS riapre sette nuove rotte da Copenhagen.

La scorsa settimana, SAS ha lanciato il suo programma per luglio (leggi anche qui). Dopo la presentazione di avvisi di viaggio aggiornati in Danimarca giovedì, SAS ha visto un aumento della domanda e dell’interesse per i viaggi in Europa. Man mano che la domanda aumenta lentamente, SAS aumenta la frequenza dei voli su molte rotte e riprende i servizi verso sette destinazioni, tra cui la Sardegna e Creta da Copenhagen.

Più destinazioni da Norvegia, Svezia e Danimarca verranno gradualmente aggiunte man mano che la domanda ritornerà.

A luglio, SAS volerà verso altre sette destinazioni da Copenhagen: Chania, Olbia, Venedig, Pisa, Pula, Salonicco, Varsavia.

SAS aumenta la frequenza sulle seguenti rotte da Copenhagen: Athen, Malaga, Nice, Oslo, Reykjavik, Færøerne, Stoccolma, Chicago, New York.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)