Bell Boeing consegna il primo CMV-22B alla U.S. Navy

Bell Textron Inc. e Boeing hanno consegnato il primo CMV-22B per fleet operations alla Marina degli Stati Uniti lo scorso 22 giugno. Il V-22 è basato presso il Fleet Logistics Multi-Mission Squadron (VRM) 30 alla Naval Air Station North Island di San Diego.

“Questa prima consegna segna un nuovo capitolo del programma V-22 Tiltrotor, che offre funzionalità avanzate e una maggiore flessibilità alla Marina americana impegnata in importanti missioni operative in tutto il mondo”, ha affermato Shane Openshaw, Boeing vice president of Tiltrotor Programs and deputy director of the Bell Boeing team.

Questo aereo è la terza consegna complessiva alla U.S. Navy. Bell Boeing ha consegnato il primo CMV-22B alla Naval Air Station di Patuxent River a febbraio per test di sviluppo, seguito da un secondo a maggio. La Navy variant V-22 si prenderà carico delle “Carrier onboard delivery” missions in sostituzione del C-2A Greyhound.

“Siamo entusiasti di fornire al nostro cliente le capacità dell’Osprey come velivolo militare e il supporto logistico che è in grado di dare alle donne e gli uomini impegnati in missione in tutto il mondo a supporto delle operazioni della Marina statunitense”, ha affermato Kurt Fuller, Bell V-22 vice president and Bell Boeing program director.

Il CMV-22B e il C-2A Greyhound hanno condotto un simbolico passaggio di testimone in aprile.

“Il CMV-22 sarà un game-changer a supporto del Team”, ha affermato l’U.S. Navy Capt. Dewon Chaney, Commodore, Fleet Logistics Multi-Mission Wing. “Le capacità multi-missione del CMV-22, già comprovate, saranno riconosciute nelle future operazioni del Naval Aviation’s Air Wing. L’arrivo di questo aereo è il primo di molti passi che diventano realtà”.

Il CMV-22B trasporta fino a 6.000 libbre di carico e combina le vertical takeoff, hover and landing (VTOL) qualities di un elicottero con le caratteristiche a lungo raggio, il consumo di carburante e la velocità di un aereo turboelica.

Bell Boeing ha progettato la variante per la U.S. Navy per avere il range necessario per le fleet operations. Grazie a due ulteriori serbatoi da 60 galloni e forward sponson tanks riprogettati, può coprire più di 1.150 miglia nautiche. Il CMV-22B ha anche la peculiare capacità di fornire roll-on/roll-off delivery degli F135 engine power module, migliorando la readiness della Marina.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: U.S. Navy – Boeing)