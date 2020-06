Airbus Helicopters, la Japan National Police Agency ordina cinque nuovi elicotteri

La National Police Agency (NPA) giapponese ha ordinato un nuovo elicottero H225 e quattro elicotteri H135 nell’ambito del suo programma di ammodernamento della flotta.

Con attualmente operativi 12 elicotteri H135, quattro H155 e sei AS365, con un H215 e due H225 già in ordine, NPA impiega la sua flotta in crescita per missioni tra cui law enforcement, personnel and VIP transport, goods transportation, disaster relief, area support. I cinque nuovi elicotteri completeranno le capacità dell’agenzia. Il nuovo ordine porterà la flotta Airbus di NPA a 30 velivoli.

“Airbus Helicopters supporta le law enforcement missions di vasta portata del Giappone da oltre 30 anni con i nostri light twin, medium and heavy-lift helicopters. Ringraziamo l’NPA per la sua costante fiducia costruita negli anni e diamo il benvenuto all’agenzia come nuovo cliente per i nostri elicotteri Super Puma. Con una flotta allargata non solo in numeri, ma anche in range e capacità, siamo pienamente fiduciosi che i nuovi elicotteri saranno un’aggiunta tempestiva, rafforzando le operazioni dell’agenzia”, ha affermato Guillaume Leprince, Managing Director of Airbus Helicopters Japan.

L’H135 è leader di mercato nel light twin-engine helicopter segment, noto per la sua struttura compatta, agilità, affidabilità e versatilità. La sua elevata disponibilità è un tratto forte per le missioni delle forze dell’ordine. In Giappone, gli operatori di H135 beneficiano del training support offerto dall’Airbus Helicopters Kobe-based H135 full flight simulator centre. Attualmente ci sono 94 elicotteri H135 che operano in Giappone. A livello globale, Airbus ha consegnato oltre 1.375 H135 a circa 300 clienti, registrando oltre 5,4 milioni di ore di volo.

Offrendo il migior range, velocità, payload e affidabilità del settore in un 11-ton-category twin-turbine rotorcraft, l’H225 è l’ultimo membro della famiglia Super Puma di Airbus Helicopters, che ha accumulato oltre 5,7 milioni di ore di volo in tutte le condizioni atmosferiche intorno al mondo. L’H225 offre una resistenza eccezionale e una velocità di crociera elevata e può essere equipaggiato con varie attrezzature per adattarsi a una varietà di ruoli. Solo in Giappone, un totale di 28 elicotteri della famiglia Super Puma sono attualmente volati da operatori civili, parapubblici e dal Ministero della Difesa giapponese per varie missioni di ricerca e salvataggio, VIP, antincendio e sollevamento di carichi pesanti.

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Photo Credits: Airbus Helicopters)