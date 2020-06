Emirates offre ulteriore cargo capacity con Economy Class cabins modificate

Emirates ha introdotto una capacità di carico aggiuntiva utilizzando aeromobili Boeing 777-300ER con sedili rimossi dalla cabina in Economy Class. La misura è stata introdotta in risposta alla forte domanda dell’air cargo market per il trasporto rapido, affidabile ed efficiente di materie prime essenziali come dispositivi di protezione individuale (DPI), prodotti farmaceutici, attrezzature mediche, cibo, macchinari e altre forniture in tutto il mondo.

Emirates SkyCargo opererà con 10 aeromobili Boeing 777-300ER con posti in Economy Class rimossi, consentendo fino a 17 tonnellate o 132 metri cubi di capacità di carico aggiuntiva per volo oltre alla capacità di carico di 40-50 tonnellate nel belly-hold. Gli aeromobili Boeing 777-300ER modificati vengono impiegati su rotte verso i principali mercati di produzione e di consumo, dove Emirates SkyCargo vede la massima domanda di movimento di merci urgentemente richieste.

Nabil Sultan, Senior Vice President Divisional di Emirates, Cargo ha dichiarato: “Dall’inizio della pandemia Covid-19, Emirates SkyCargo ha preso molto seriamente la sua responsabilità di collegare persone e aziende in tutto il mondo con le merci di cui hanno urgentemente bisogno. A tal fine, abbiamo lavorato a pieno ritmo, per ricollegare una rete globale di oltre 85 destinazioni e per introdurre opzioni di capacità che si adattano a ciò che i nostri clienti chiedono da noi, compresi gli aerei passeggeri che volano solo con belly hold cargo e cargo negli overhead bins and passenger seats. Ora, con i Boeing 777-300ER con cabine Economy Class modificate, saremo in grado di trasportare ancora più merci per volo, consentendo a più merci di raggiungere la destinazione più velocemente”.

La modifica delle cabine Economy Class di 10 Emirates Boeing 777-300ER è in fase di esecuzione presso le strutture di Emirates Engineering a Dubai, con ogni aeromobile che richiede quasi 640 ore di lavoro per la modifica. Gli ingegneri rimuovono 305 posti Economy da un aeromobile, adattando l’equipaggiamento di sicurezza e implementando test regolari durante il processo. Sette velivoli sono già stati modificati dal team Emirates Engineering, mentre altri tre saranno pronti per la metà di luglio 2020.

Ahmed Safa, Divisional Senior Vice President Emirates Engineering, ha dichiarato: “Convertire i nostri aerei passeggeri in questi mini freighters è certamente un segno dei tempi. I nostri team hanno dimostrato resilienza, spirito innovativo e si sono adattati rapidamente alle esigenze del mutevole contesto economico. Abbiamo affrontato le sfide di nuove procedure e protocolli di sicurezza entro tempi prestabiliti e siamo estremamente orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto”.

Entro la fine del progetto, i team di Emirates Engineering rimuoveranno 3.050 posti, che saranno conservati in modo sicuro e igienico fino al momento in cui gli aeromobili saranno richiesti per i servizi passeggeri. I sedili verranno rimontati e testati per la sicurezza e il comfort dei passeggeri.

Concentrandosi sulla sicurezza delle operazioni, Emirates SkyCargo ha implementato regole rigorose sul tipo di carico che può essere caricato all’interno delle Economy Class cabins modificate.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)