Airbus ed ESA siglano accordo per continuare le ISS operations

L’European Space Agency (ESA) ha firmato un contratto di rinnovo annuale con Airbus per proseguire le operazioni e l’utilizzo di European Components sulla International Space Station (ISS). Il contratto ha un valore di circa €16 milioni.

Per gli astronauti che conducono ricerche sulla ISS, è essenziale che tutti i sistemi funzionino in modo affidabile. Un team internazionale guidato dall’ESA è responsabile del buon funzionamento di life-support systems, power supply, flight control systems, laboratory equipment and experimental payloads all’interno dell’European Columbus module.

L’accordo tra ESA e Airbus è valido fino alla fine del 2020 e comprende i seguenti pacchetti di lavoro:

· Supporto durante le operazioni, ad es. preparare e condurre esperimenti, nonché fornire supporto tecnico.

· Preparazione delle missioni ISS, compresa l’integrazione degli ISS payload.

· Manutenzione, riparazione e sviluppo di sistemi.

· Manutenzione e sviluppo di software.

Andreas Hammer, Head of Space Exploration di Airbus, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare l’ESA per la sua continua fiducia nel lavoro dei nostri dipendenti. L’ISS è stata per 20 anni l’avamposto dell’umanità nella low Earth orbit. I nostri esperti di sistemi dedicati aiutano a garantire che gli astronauti a bordo della stazione abbiano un ambiente sicuro in cui vivere e lavorare, consentendo loro di continuare con la loro preziosa ricerca a gravità zero ”.

Airbus ha una vasta esperienza tecnica nel volo spaziale umano e nelle ISS operations, avendo sviluppato e costruito il Columbus laboratory, l’ATV space transporter, una serie di experimental payloads e special flight and mission control computers per conto dell’ESA. Dal 2004 Airbus è partner dell’ESA nelle operazioni degli European ISS components.

Ad aprile, la ISS è stata ampliata con l’aggiunta della Airbus-developed ‘Bartolomeo’ commercial payload platform, migliorando lo spettro delle attività di ricerca nel laboratorio spaziale con una serie di potenziali applicazioni aggiuntive.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: NASA/Airbus)