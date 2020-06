Lufthansa: gli azionisti aprono la strada alle misure di stabilizzazione

Oggi gli azionisti di Deutsche Lufthansa AG hanno votato a favore dell’accettazione delle misure di capitale e della partecipazione dell’Economic Stabilisation Fund (WSF) of the Federal Republic of Germany in Deutsche Lufthansa AG. La proposta corrispondente ha ricevuto la maggioranza necessaria all’Extraordinary General Meeting di oggi della compagnia.

Il pacchetto prevede misure di stabilizzazione e prestiti fino a 9 miliardi di euro. Il WSF verserà silent capital contributions fino a 5,7 miliardi di euro alle attività di Deutsche Lufthansa AG. Stabilirà inoltre una partecipazione del 20% nel capitale azionario di Deutsche Lufthansa AG mediante un aumento di capitale.

Questo aumento di capitale è stato approvato nell’assemblea generale straordinaria di oggi. Gli azionisti hanno anche votato a favore della concessione di due diritti di conversione per parti delle silent capital contributions. Tali diritti di conversione sono intesi, da un lato, a salvaguardare il governo federale in caso di acquisizione di Lufthansa e, dall’altro, a garantire il pagamento degli interessi per il silent capital contribution. Entrambi i diritti di conversione possono essere trasformati in un ulteriore 5% del capitale sociale della compagnia qualora tali condizioni fossero soddisfatte. Il pacchetto sarà integrato da un prestito fino a 3 miliardi di euro con la partecipazione di KfW e banche private.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “La decisione dei nostri azionisti offre a Lufthansa una prospettiva per un futuro di successo. A nome dei nostri 138.000 dipendenti, vorrei ringraziare il governo federale tedesco e i governi delle altre nostre home countries per la loro disponibilità a stabilizzarci. Noi di Lufthansa siamo consapevoli della nostra responsabilità di rimborsare i contribuenti fino a 9 miliardi di euro il più rapidamente possibile”.

A seguito della risoluzione dell’Extraordinary General Meeting, la liquidità della compagnia è garantita su base continuativa. Le compagnie di Lufthansa Group stanno lavorando per rimettere in funzione le loro attività. Gli orari dei voli delle compagnie aeree saranno quindi costantemente ampliati nelle prossime settimane.

Il flight schedule per le prossime settimane sarà pubblicato all’inizio della prossima settimana. Il piano prevede di includere il 90% di tutte le destinazioni a corto raggio originariamente programmate e il 70% di tutte le destinazioni a lungo raggio nel flight schedule entro settembre.

All’Extraordinary General Meeting hanno partecipato circa 30.000 azionisti. È stato rappresentato un totale del 39,0% del capitale sociale. Di questi, il 98% del capitale presente ha votato per accettare la proposta di risoluzione della compagnia. Ciò significa che molto più della maggioranza necessaria dei due terzi ha votato a favore.

L’European Commission aveva già approvato il pacchetto di stabilizzazione prima dell’inizio dell’Extraordinary General Meeting.

Una decisione sull’approvazione delle misure di stabilizzazione negli altri home markets di Lufthansa Group verrà presa nel prossimo futuro.

