News Brevi – 25.06.2020

BOEING SUPPORTA L’INDUSTRIA AEROSPAZIALE ISRAELIANA – Boeing ha rafforzato l’industria aerospaziale israeliana di quasi $1 miliardo (3,5 miliardi di shekel israeliani) negli ultimi tre anni, secondo gli ultimi dati dell’Industrial Cooperation Authority (ICA) all’interno dell’Israel’s Ministry of Economy and Industry. I molteplici progetti di cooperazione di Boeing con aziende israeliane hanno contribuito a guidare questa crescita. La società si è impegnata in una strategia a lungo termine per lo sviluppo dell’industria aerospaziale israeliana nel 2018, come parte di un accordo con il Ministero dell’Economia e dell’Industria. Da allora, Boeing ha indirizzato almeno il 35% dei contract value dagli appalti della difesa del governo israeliano a società e fornitori con sede in Israele. L’accordo è anche una testimonianza dell’impegno dell’ICA per colmare il divario tra le piccole e medie imprese (PMI) e le multinazionali. Boeing ha fornito formazione a oltre 60 PMI israeliane.”La partnership di Boeing con Israele si estende da oltre sette decenni e il paese ha un settore robusto e capace che può fornire supporto globale sia alle attività di difesa che commerciali”, ha affermato Maria Laine, Boeing vice president, International Strategic Partnerships. “Boeing e il considerevole investimento del governo israeliano nel settore aerospaziale continueranno a fungere da acceleratore della crescita nel paese e da fondamento per clienti e fornitori per sviluppare collaborazioni durature”.

QATAR AIRWAYS ANNUNCIA LA SPONSORIZZAZIONE DELL’AS ROMA WOMEN FOOTBALL TEAM – Qatar Airways annuncia che è il nuovo Main Global Partner dell’AS Roma Women Team per la stagione 2020-21. Questo sviluppo vede la compagnia estendere la sua collaborazione con l’AS Roma per includere anche la squadra femminile. L’ampio portafoglio di sponsorizzazioni calcistiche di Qatar Airways comprende attualmente le squadre maschili e femminili di Boca Juniors in Argentina e Paris Saint-Germain. La compagnia aerea inoltre collabora con il club tedesco FC Bayern München, Al Sadd Sports Club in Qatar e il club belga K.A.S. Eupen. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways è lieta di sponsorizzare la squadra femminile dell’AS Roma, mentre vediamo il calcio femminile andare sempre più forte in tutto il mondo. Siamo orgogliosi del nostro variegato portafoglio di sponsorizzazioni sportive globali e siamo totalmente impegnati a sostenere il gioco femminile, riflettendo la nostra fiducia nel potere che lo sport ha nel riunire le persone”. Guido Fienga, CEO di AS Roma, ha aggiunto: “Siamo onorati di estendere la nostra partnership con Qatar Airways e di ringraziarli per la loro dedizione nel sostenere il calcio femminile. Siamo orgogliosi di raggiungere un traguardo così significativo con Qatar Airways in questo momento difficile. L’attuale pandemia ha causato sfide senza precedenti per l’intera comunità calcistica; tuttavia, noi dell’AS Roma continuiamo a lavorare a sostegno dei nostri team”.

ANA: ULTERIORI MODIFICHE AGLI OPERATIVI – ANA, causa Coronavirus, modifica temporaneamente la frequenza dei voli verso e da determinate città. Riguardo il Summer Schecule FY2020 nel periodo 1-31 luglio, ANA ha deciso di apportare ulteriori modifiche alle rotte Haneda-Bangkok (NH 847/850) e Narita-Manila (NH 819/820) in base allo spostamento della domanda e al rafforzamento delle normative in materia di controllo dell’immigrazione e quarantena in ogni paese. Un totale di 15 voli che servono 2 rotte saranno interessati dalle modifiche annunciate oggi, portando il numero totale di voli interessati nel periodo 1-31 luglio a 4.953 che servono 73 rotte diverse. Prima delle modifiche, ANA ha pianificato di servire un totale di 5.461 voli che servono 75 rotte nel periodo dal primo al 31 luglio. ANA continuerà a monitorare attentamente la situazione e adotterà, ove necessario, misure adeguate. Per ulteriori informazioni: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.