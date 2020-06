Bombardier celebra l’entrata in servizio del Global 5500 Business Jet

Bombardier annuncia l’entrata in servizio dell’innovativo long-range Global 5500 business jet, che è stato recentemente consegnato a un cliente non divulgato. Questo velivolo rappresenta il gateway della Bombardier large-cabin Global family, offrendo performance, comfort e volo fluido.

L’anno scorso Bombardier ha annunciato che l’aereo Global 5500 può percorrere 200 miglia nautiche in più del previsto e il suo nuovo range di 5.900 miglia nautiche è di 700 miglia nautiche superiore rispetto al concorrente più vicino alla stessa velocità.

“Questo aereo spazioso ed efficiente è lo strumento di business definitivo, con il range per portare in sicurezza i nostri clienti dove devono essere”, ha affermato David Coleal, President, Bombardier Aviation. “La prima consegna del Global 5500 è di particolare importanza per i nostri dipendenti di Wichita, che di recente hanno intrapreso il meticoloso lavoro di interior completions degli aeromobili Global 5000 e Global 5500”.

Il Wichita site di Bombardier ha una ricca storia come centro di produzione dell’iconico Learjet. Nel corso degli anni, Bombardier ha ampliato le operazioni del sito includendo un centro di assistenza di livello mondiale, nonché il suo Flight Test Center and Specialized Aircraft operations. Il lavoro di completamento delle cabine degli aerei Global 5000 e Global 5500 è l’ultima diversificazione per questa manodopera qualificata.

Tutti i dipendenti di Bombardier hanno dimostrato flessibilità e dedizione di fronte alla pandemia di COVID-19. Bombardier ha adottato misure straordinarie per proteggere i propri dipendenti e i clienti dal virus e, man mano che le attività di produzione riprendono in tutto il mondo, la società ha protocolli rigorosi per la sicurezza. Il successo dell’entrata in servizio del business jet Global 5500 in questo momento dimostra la resilienza di Bombardier e gli sforzi dei suoi dipendenti.

Il Global 5500 vanta un range di 5.900 miglia nautiche (10.928 km) ed è in grado di collegare senza sosta San Paolo a Parigi o Los Angeles a Mosca. Ha una velocità massima di M0,90.



(Ufficio Stampa Bombadier – Photo Credits: Bombardier)