Brussels Airlines raggiunge un accordo con le parti sociali

E’ stato raggiunto un accordo tra la il Management di Brussels Airlines e le parti sociali, che rappresentano gli oltre 4.000 dipendenti dei diversi dipartimenti della compagnia: Cockpit crew, Cabin crew, Maintenance & Engineering, Ground Operations and Support Functions.

Come annunciato a maggio, Brussels Airlines deve adottare misure sostanziali per creare un futuro a lungo termine per la compagnia. Il vettore deve ridurre strutturalmente i suoi costi a un livello competitivo. Il Management e il Worker’s Council of Brussels Airlines hanno raggiunto un accordo che consente di affrontare le esigenze immediate e future della compagnia.

“Raggiungere un accordo con le nostre parti sociali e assumersi congiuntamente la responsabilità dei cambiamenti strutturali per Brussels Airlines è una pietra miliare chiave verso una compagnia competitiva a lungo termine. Desidero ringraziare i rappresentanti sindacali per aver fatto questo passo cruciale insieme a noi. Attuando il nostro piano di turnaround, inizieremo a costruire una compagnia aerea finanziariamente sana che prima diventerà più piccola e strutturalmente redditizia, seguita da una crescita. Ciò creerà prospettive per i dipendenti, i clienti e le parti interessate”, afferma Dieter Vranckx, CEO Brussels Airlines.

L’accordo tutela il 75% dei posti di lavoro, distribuiti uniformemente tra i vari dipartimenti. La priorità sia del Management che dei sindacati era di esaminare tutte le possibili opzioni per evitare il più possibile licenziamenti forzati. Grazie a opzioni alternative, che includono il pensionamento anticipato, il lavoro a tempo parziale, il credito a tempo, la partenza volontaria e le ferie non retribuite, il numero di licenziamenti forzati può essere limitato al minimo.

Per i dipendenti che lasciano l’azienda, Brussels Airlines offre un tirocinio per 12 mesi per aiutarli nella transizione professionale, in collaborazione con Travvant.

“Mentre il turnaround plan è indispensabile per superare la crisi e diventare strutturalmente competitivi, le discussioni in corso per garantire le operazioni della compagnia rimangono essenziali. Il vettore belga spera in un esito positivo dei colloqui in corso sul sostegno finanziario necessario per superare le conseguenze di questa crisi senza precedenti e per ristrutturare la compagnia”, afferma Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)