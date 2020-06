News Brevi – 27.06.2020

DELTA: MIDDLE SEATS BLOCCATI FINO AL 30 SETTEMBRE – Delta estende l’impegno per rendere i viaggi più sicuri, continuando a bloccare la selezione dei middle seats, riducendo i posti in ogni cabina fino al 30 settembre 2020. “Ridurre il numero complessivo di clienti su tutti gli aeromobili in tutta la flotta è uno dei passi più importanti che possiamo adottare per garantire un’esperienza sicura per i nostri clienti e persone”, ha affermato Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer. “Delta offre i più alti standard di sicurezza e pulizia, quindi siamo pronti quando i clienti vorranno volare di nuovo”. Fino al 30 settembre Delta garantirà più spazio per i clienti su tutti gli aeromobili limitando i posti al 50% in First Class e domestic Delta One; 60% in main cabin, Delta Comfort+ e Delta Premium Select; 75% in international Delta One, per ridurre il numero totale di clienti a bordo. Sempre fino al 30 settembre, tutti i middle seats continueranno a essere visualizzati come non disponibili o non assegnabili quando si selezionano i posti tramite l’app Fly Delta o online. Sarà anche bloccata la selezione di alcuni aisle seats su aeromobili con configurazione posti 2×2. Sulle rotte in cui la crescente domanda dei clienti sta portando a load factor più vicini ai limiti, la compagnia cercherà opportunità per passare a un tipo di aeromobile più grande o aggiungere più voli.

GE: NUOVO CONTRATTO PER LE LM2500 GAS TURBINES – GE ha annunciato di aver ricevuto un contratto per fornire due LM2500 marine gas turbines per equipaggiare la Turkish Naval Forces new Fleet Replenishment Ship. Conosciuta come DIMDEG project, questa nave di nuova generazione soddisferà le esigenze di trasporto di carburante, acqua e approvvigionamento in mare aperto in tutto il mondo. “L’LM2500 è la turbina a gas marina più popolare di GE e siamo entusiasti che sia stata selezionata per il progetto DIMDEG”, ha dichiarato Kris Shepherd, Vice President, General Manager, GE Marine. Il marine gas turbine business è parte di GE Aviation e ha sede a Cincinnati, Ohio.