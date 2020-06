De Havilland Canada consegna il primo Dash 8-400 a TAAG Angola Airlines

De Havilland Aircraft of Canada Limited (“De Havilland Canada”) ha consegnato il primo di sei aerei Dash 8-400 a TAAG Angola Airlines E.P (“TAAG”), la compagnia aerea nazionale dell’Angola. L’ordine è stato reso noto il 18 giugno 2019 durante una cerimonia di firma al Paris Air Show, a cui hanno partecipato Ricardo Viegas D’Abreu, Minister of Transportation, Angola, David Curtis, Chairman, Longview Aviation Capital e Todd Young, Chief Operating Officer, De Havilland Canada.

“Abbiamo scelto il velivolo Dash 8-400 per supportare il nostro sviluppo di una rete domestica più forte e anche per supportare le nostre reti regionali e internazionali”, ha affermato Rui Carreira, Chairman and Chief Executive Officer, TAAG Angola Airlines. “Con l’accettazione del nostro primo Dash 8-400 stiamo continuando ad attuare la nostra strategia di ristrutturazione, migliorando il nostro servizio alle comunità più piccole. L’aereo Dash 8-400 è ben noto per le sue comode dotazioni per i passeggeri, per la versatilità operativa e l’eccezionale economia, che sarà fondamentale per le operazioni di TAAG, dove i large aircraft non sono economici. Attendiamo con impazienza la sua introduzione nella nostra flotta e il supporto costante dei team di De Havilland Canada mentre costruiamo il nostro network”.

“Siamo lieti di annunciare che TAAG ha preso in consegna il suo primo aereo Dash 8-400, attraverso un delegated delivery process”, ha dichiarato Todd Young, Chief Operating Officer, De Havilland Canada. “Tra le attuali restrizioni sanitarie che molti paesi devono affrontare e la necessità di aeromobili regionali efficienti per riavviare i servizi aerei, abbiamo sviluppato un processo di consegna a distanza per supportare gli sforzi di recupero dei nostri clienti. Gli aeromobili regionali stanno dimostrando di essere gli strumenti più importanti per supportare la ripresa del mercato e i team di De Havilland Canada sono pronti a fornire services solutions per supportare il successo di TAAG”.

“L’aeromobile Dash 8-400 ha dimostrato la sua affidabilità e flessibilità negli ambienti più difficili dell’Africa. L’elevata capacità operativa dell’aeromobile, insieme alla sua velocità e comfort simili a un jet, pur mantenendo l’economia dei turboprop, sono adatti per l’Africa e contribuiscono alla diversificata base di clienti dell’aeromobile. Siamo certi che l’aereo Dash 8-400 sia ideale per soddisfare e superare i requisiti di TAAG e diamo il benvenuto alla compagnia aerea nella nostra famiglia di oltre 70 clienti e operatori, molti dei quali attualmente utilizzano l’aereo Dash 8-400 per ricominciare a volare e consegnare beni essenziali durante la pandemia COVID-19”, ha aggiunto Young.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)