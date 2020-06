Airbus conclude ATTOL con fully autonomous flight tests

A seguito di un vasto two-year flight test programme, Airbus ha concluso con successo il suo Autonomous Taxi, Take-Off and Landing (ATTOL) project.

Nel completare questo progetto, Airbus ha ottenuto autonomous taxiing, take-off and landing di un commercial aircraft, attraverso fully automatic vision-based flight tests utilizzando l’on-board image recognition technology, una novità mondiale nel settore dell’aviazione.

In totale sono stati condotti oltre 500 test flights. Circa 450 di questi voli erano dedicati alla raccolta di raw video data, in supporto della messa a punto precisa di algoritmi, mentre una serie di sei test flights, ciascuno comprendente cinque decolli e atterraggi per run, sono stati utilizzati per testare le autonomous flight capabilities.

ATTOL project è stato avviato da Airbus per esplorare in che modo le autonomous technologies, incluso l’uso di machine learning algorithms and automated tools for data labelling, processing and model generation, potrebbero aiutare i piloti a concentrarsi meno sulle aircraft operation e di più su strategic decision-making and mission management. Airbus è ora in grado di analizzare il potenziale di queste tecnologie per migliorare le future aircraft operations, migliorando nel contempo la sicurezza degli aeromobili, garantendo il mantenimento dei livelli senza precedenti di oggi.

Airbus continuerà la ricerca sull’applicazione di tecnologie autonome insieme ad altre innovazioni in settori quali materiali, alternative propulsion systems e connettività. Sfruttando queste opportunità, Airbus sta aprendo la possibilità di creare nuovi modelli di business che trasformeranno il modo in cui gli aeromobili vengono sviluppati, fabbricati, pilotati, potenziati e sottoposti a manutenzione.

Il rapido sviluppo e la dimostrazione delle capacità di ATTOL è stato reso possibile grazie a un team interdisciplinare, interfunzionale e globale composto da Airbus engineering and technology teams, Airbus Defence and Space, Acubed (Project Wayfinder), Airbus China e ONERA, sotto la guida di Airbus UpNext.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)