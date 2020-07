Airbus consegna il primo A330 MRTT alla NATO Multinational Multi Role Tanker Transport Fleet

Airbus ha consegnato formalmente il primo degli otto aeromobili Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) aircraft ordinati dalla NATO Multinational MRTT Fleet (MMF), dopo una cerimonia tenutasi presso il sito Airbus Getafe in Spagna. L’accettazione ufficiale di questo primo aereo segna una pietra miliare decisiva verso l’entrata in servizio di questa unità multinazionale formata da Paesi Bassi, Lussemburgo, Norvegia, Germania, Belgio e Repubblica Ceca.

L’aereo decollerà domani verso la sua base operativa principale situata a Eindhoven, Paesi Bassi. La flotta MMF opererà anche da una seconda base, la Forward Operating Base a Colonia, in Germania.

Dirk Hoke, Chief Executive Officer of Airbus Defence and Space, ha dichiarato: “Il programma MMF della NATO rappresenta perfettamente il futuro della cooperazione nella difesa e mostra il vero successo del concetto di pooling e condivisione. Come partner di fiducia per le forze armate, Airbus è estremamente orgogliosa di vedere il suo A330 MRTT pronto a garantire capacità decisive e interoperabilità per le nazioni partner della NATO”.

Peter Dohmen, NATO Support and Procurement Agency (NSPA) General Manager, ha dichiarato: “Il programma MMF è un ottimo esempio di eccellente cooperazione tra nazioni, UE e NATO e rappresenta la forte collaborazione tra OCCAR e NSPA. Questa straordinaria capacità all’avanguardia consentirà alle nostre nazioni partecipanti di eseguire una vasta gamma di operazioni in più domini. Ringraziamo le nazioni per la loro continua fiducia nell’NSPA come system manager e auguriamo loro il successo nelle loro future missioni”.

Matteo Bisceglia, Director of the Organisation for Joint Armament Cooperation (OCCAR), ha dichiarato: “La consegna del primo velivolo MMF segna una pietra miliare chiave dell’MMF ADS acquisition contract gestito da OCCAR. OCCAR è orgogliosa di aver consegnato questo aereo al cliente in tempo, senza alcuna carenza in performance o costi eccessivi. I punti chiave di questo successo sono la fiducia delle MMF Nations nella capacità di NSPA e OCCAR di gestire in modo efficiente il Programma, l’eccellente cooperazione con l’UE e la volontà di successo del team di MMF”.

Il programma MMF è finanziato dalle sei nazioni che avranno il diritto esclusivo di operare gli aerei di proprietà della NATO in un pooling arrangement. L’aeromobile sarà configurato per il rifornimento in volo, il trasporto di passeggeri e merci e le operazioni di evacuazione medica.

L’European Defence Agency (EDA) ha avviato il programma MMF nel 2012. OCCAR gestisce la MMF acquisition phase e i primi due anni dell’Initial In-Service-Support come Contract Executing Agent per conto di NSPA. Dopo la fase di acquisizione, NSPA sarà responsabile del complete life-cycle management della flotta.

L’A330 MRTT combina la tecnologia avanzata di un tanker di nuova generazione con l’esperienza operativa registrata durante oltre 200.000 ore di volo in servizio. L’A330 MRTT è interoperabile con i ricevitori in tutto il mondo e offre vere capacità multi-ruolo, come dimostrato durante le recenti MEDEVAC and strategic transport missions legate alla pandemia COVID-19.

L’immagine mostra il primo A330 MRTT che decolla durante un industrial flight operato a Getafe, in Spagna.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)