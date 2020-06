Lufthansa ed Air Dolomiti riavviano il collegamento tra Bari e gli hub di Francoforte e Monaco

Aeroporti di Puglia comunica che Lufthansa Group ripristinerà i collegamenti tra l’Aeroporto Karol Wojtyla di Bari e i propri hub di Francoforte e Monaco, a partire rispettivamente dal 4 e dal 5 luglio.

Il volo su Francoforte sarà operato direttamente da Lufthansa con una doppia frequenza settimanale, mentre il volo verso Monaco di Baviera, operato da Air Dolomiti, avrà per il momento una sola frequenza settimanale.

Queste nuove destinazioni si aggiungono alle 4 frequenze domestiche, operate dalla compagnia italiana di Lufthansa Group a partire dallo scorso 19 giugno, verso l’aeroporto di Firenze.

“La decisione di Lufthansa Group è un segno della forte attrazione del mercato pugliese. Un segnale di fiducia verso quella normalità operativa che ci auguriamo possa raggiungersi in tempi rapidi. Siamo consapevoli del ruolo strategico delle infrastrutture aeroportuali soprattutto per l’industria turistica pugliese che, oggi più che mai, necessita di una ulteriore spinta propulsiva. La ripresa del collegamento per Francoforte, dinamica e moderna città e uno dei principali centri finanziari d’Europa, permetterà al nostro territorio di connettersi con il più importante hub di Lufthansa, nonché con l’aeroporto europeo con il maggior numero di movimenti aerei. Altrettanto rilevante è la ripresa del collegamento con Monaco, secondo hub tedesco, che non solo suggella l’impegno di Lufthansa Group verso la nostra regione, ma anche un passo decisivo verso il totale ripristino dell’articolato network internazionale di Aeroporti di Puglia ai livelli pre – Covid-19. Un risultato reso possibile grazie alla costante attività che Aeroporti di Puglia, con il supporto e il confronto con la Regione Puglia e le principali agenzie regionali di sviluppo, ha posto in essere con tutti i vettori aerei al fine di raggiungere in tempi rapidi le migliori condizioni possibili di mobilità aerea verso il territorio pugliese”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti.

“Siamo felici di ripartire e di tornare ad offrire i collegamenti per una destinazione come Bari dai nostri hub di Francoforte e Monaco”, ha commentato Steffen Weinstok, Senior Director Sales Italy & Malta Lufthansa Group. “La bellezza e l’attrattività di una destinazione come Bari, tanto per l’aspetto legato al business quanto soprattutto per la sua valenza turistica, si rispecchia nell’impegno che le compagnie aeree di Lufthansa Group stanno mettendo in campo per il capoluogo pugliese, arrivando ad offrire, a partire da luglio, collegamenti quasi giornalieri per i propri hub. La ripresa di questa tratta si colloca all’interno del nostro nuovo programma di voli, in cui le compagnie aeree di Lufthansa Group torneranno ad offrire entro il mese di luglio ben 241 frequenze settimanali in 15 aeroporti in tutta Italia, a testimonianza del valore di tutto il mercato italiano per il Gruppo, secondo per importanza in Europa solo ai nostri mercati domestici”.

“Sappiamo quanto i collegamenti sulla Germania siano importanti per la Regione Puglia”, dichiara Joerg Eberhart, Presidente & CEO di Air Dolomiti. “Dopo l’avvio dei voli domestici su Firenze iniziati a giugno riprendiamo la nostra attività di feeder degli hub: per ora si tratta di un unico volo settimanale su Monaco di Baviera con partenza nel pomeriggio, ma ci auguriamo di incrementare l’operatività durante l’estate. Il turismo è un fattore importante per il nostro Paese e noi, come compagnia aerea, vogliamo fare la nostra parte a supporto di esso, come di tutti quegli operatori che vivono di questo settore. Riprendere le attività su importanti aeroporti europei è un’ulteriore spinta verso una ripresa totale delle nostre operazioni”.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Puglia)