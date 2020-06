ATR e REX collaborano per la modernizzazione della flotta

ATR e la più grande compagnia aerea indipendente australiana Regional Express (REX) hanno firmato un protocollo d’intesa per cooperare nello studio di soluzioni ottimizzate per la sostituzione e l’ammodernamento della flotta.

L’accordo ha il potenziale per integrare ed espandere la vasta rete di rotte domestiche esistente di REX con un mix di velivoli ATR 42 e 72-600. La compagnia aerea e il costruttore cercheranno anche di lavorare insieme per esplorare le financing and training options, in particolare su flight crew ab-initio training.

“La versatile serie -600 è un’opzione ideale per route network and revenue expansion, aumentando l’efficienza e offrendo agli operatori bassi seat costs. L’ATR 72-600 mostra un vantaggio nei consumi del 40% rispetto a un regional jet di dimensioni simili. Accanto alla flotta esistente REX di turboprop a 30 posti, l’ATR 42-600 rappresenta un’opportunità per migliorare i servizi alle comunità remote basandosi sulla connettività essenziale, a un cost per seat inferiore”, afferma il costruttore.

Fabrice Vautier, Senior Vice President di ATR, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter collaborare con una compagnia così grande e comprovata come REX. L’industria aeronautica sta attualmente affrontando forti sfide, ma proficue collaborazioni con compagnie aeree come Regional Express, che comprendono l’importanza della connettività regionale e offrono anche preziose informazioni, possono permetterci di continuare a sviluppare la nostra gamma di prodotti e le strategie per soddisfare le esigenze dei nostri operatori. È fondamentale che le comunità e le imprese possano continuare a prosperare grazie alle rotte regionali e riteniamo che la gamma di aeromobili ATR fornisca un sistema di trasporto sostenibile e affidabile alle compagnie aeree e alle regioni in cui operano”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)