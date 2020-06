News Brevi – 29.06.2020

EMIRATES: NUOVE DESTINAZIONI A LUGLIO – Emirates continua ad aggiungere opzioni di viaggio per i clienti, con l’annuncio che riavvierà i voli passeggeri verso Il Cairo (dal 1 luglio), Tunisi (dal 1 luglio), Glasgow (dal 15 luglio) e Malé (dal 16 luglio). Ciò porterà la rete Emirates a 52 destinazioni a luglio, offrendo ai viaggiatori comodi collegamenti tra Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico, Europa e Americhe attraverso il suo hub di Dubai, garantendo al contempo la salute e la sicurezza di clienti e dipendenti a terra e in volo. Questi voli possono essere prenotati online su www.emirates.com o tramite le agenzie di viaggio. I clienti Emirates possono anche recarsi a Dubai in seguito all’annuncio della scorsa settimana che la città sarà aperta ai visitatori business e leisure a partire dal 7 luglio, con nuovi protocolli che facilitano i viaggi per cittadini degli Emirati Arabi Uniti, residenti e turisti, salvaguardando la salute e sicurezza dei visitatori e delle comunità. Emirates ha implementato una serie completa di misure in ogni fase del percorso per garantire la sicurezza dei suoi clienti e dipendenti a terra e in volo, compresa la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti maschere, guanti, salviettine disinfettanti e antibatteriche per tutti i clienti. Si ricorda ai clienti che restano in vigore restrizioni di viaggio e che i viaggiatori saranno accettati sui voli solo se rispettano i requisiti di ammissibilità e criteri di ingresso dei rispettivi paesi di destinazione. I visitatori di Dubai dovrebbero stipulare una polizza assicurativa sanitaria internazionale che copre le malattie di Covid-19 per la durata del loro soggiorno.

AIR EUROPA COMPAGNIA AEREA UFFICIALE DI MADO 2020 – Air Europa si unisce ancora una volta a MADO, che per la prima volta nella sua storia, si terrà in modo virtuale tra il 28 giugno e il 5 luglio 2020. La divisione aerea di Globalia si unisce all’evento come compagnia aerea ufficiale che, per il secondo anno consecutivo, condivide i valori promossi durante la sua celebrazione e che promuovono Madrid come città libera, rispettosa, accogliente e un punto di riferimento per la diversità. Air Europa sostiene il messaggio globale di forza, supporto, visibilità e speranza, soprattutto per tutti coloro che soffrono di più nell’attuale emergenza sociosanitaria. Nell’ultima edizione e come sponsor principale, Air Europa ha preso parte attiva alla manifestazione percorrendo le strade di Madrid con un gonfiabile con il quale, sotto il motto “decidi il tuo destino”, ha mostrato la sua identità e si è distinta come una compagnia aerea aperta alla diversità e che difende l’abbattimento delle barriere per una maggiore libertà delle persone.

BAHRAIN AIRPORT COMPANY PARTNER CON ACI WORLD PER NUOVI VIRTUAL TRAINING COURSE – Bahrain Airport Company (BAC) ha collaborato con Airports Council International (ACI) World per implementare un virtual training course che consentirà ai membri di continuare in sicurezza il terzo modulo del loro programma di sviluppo professionale durante il COVID-19. ACI World è il rappresentante globale degli aeroporti del mondo e promuove l’eccellenza professionale nella gestione e nelle operazioni aeroportuali. È il principale fornitore mondiale di istruzione gestionale e operativa in aeroporto, offrendo leadership esecutiva, accreditamento professionale, competenza in materia e corsi di formazione personalizzati. Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “Mentre l’industria aeronautica si riavvia e inizia a pianificare la sua ripresa a lungo termine dalla pandemia COVID-19, ACI si concentra sulla fornitura di programmi di formazione e sviluppo più accessibili, su misura per le esigenze dei nostri membri. Il nostro settore è sempre al massimo quando lavoriamo insieme e la nostra collaborazione con Bahrain Airport Company in questo corso è un esempio del tipo di approccio innovativo e collaborativo che ci aiuterà a sostenere il processo di recupero. Oggi più che mai, l’industria aeroportuale ha bisogno di persone motivate ed esperte e ACI attende una fruttuosa collaborazione con Bahrain Airport Company per fornire staff development in modo economico, accessibile e qualitativo”.