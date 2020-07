ACI World pubblica la visione riguardo il futuro dell’airport security sulla scia di COVID-19

Airports Council International (ACI) World ha rilasciato oggi la sua Smart Security Vision 2040, che pone le basi per ottenere una airport security screening experience senza soluzione di continuità in una realtà operativa post-COVID-19.

Questo fa parte del programma Smart Security che promuove concetti e soluzioni che adottano un approccio basato sul rischio, aumentano l’efficienza e migliorano l’esperienza dei passeggeri, garantendo al contempo operazioni aeroportuali sicure. Riunisce una coalizione dei principali aeroporti, autorità di regolamentazione e compagnie aeree.

Mentre la visione esplora diverse tendenze a lungo termine che interessano il trasporto aereo e gli aeroporti, tiene pienamente conto del contesto attuale della ripresa economica e operativa dalla crisi COVID-19 e della maggiore attenzione del settore alla salute e alla pulizia.

La Smart Security vision include innovazioni come l’intelligenza artificiale e l’uso crescente di big data e stand-off detection. Queste innovazioni che promuovono un approccio più semplice e senza contatto allo screening di sicurezza negli aeroporti – che è diventato un obiettivo ancora più importante durante l’attuale pandemia – hanno il potenziale di trasformare radicalmente il modo in cui i passeggeri e il bagaglio vengono sottoposti a controllo.

“Mentre l’industria aeronautica continua a pianificare una ripresa sostenuta da una crisi COVID-19 senza precedenti, ACI ritiene che qualsiasi iniziativa che utilizza una tecnologia migliorata per facilitare viaggi touchless e più efficienti dei passeggeri debba essere accelerata”, ha dichiarato Luis Felipe De Oliveira, ACI World Director General. “L’obiettivo di Vision 2040 non è solo quello di evidenziare la tecnologia e i processi disponibili oggi, ma di esaminare quelli del futuro che tengono conto delle mutevoli esigenze e aspettative dei passeggeri a seguito della pandemia COVID-19 e dei suoi effetti. Smart Security mira a garantire una sicurezza efficace durante tutto il viaggio del passeggero”.

Per definire il futuro dello screening dei passeggeri e dei bagagli, ACI World ha svolto ricerche sul mercato, cercando opinioni di numerosi esperti del settore per valutare i potenziali progressi nello screening della sicurezza aerea. La nuova visione esplora le tendenze a livello macro e micro che interessano gli aeroporti, come la crescita del traffico, la sostenibilità, le aspettative dei passeggeri, l’evoluzione delle minacce alla sicurezza e le implicazioni per l’infrastruttura aeroportuale.

“Speriamo che Smart Security Vision 2040 ispiri una serie di parti interessate, dagli aeroporti, ai governi e ai produttori, a impegnarsi in discussioni ponderate sul modo per ottenere un futuro migliore per la sicurezza degli aeroporti, soprattutto mentre pianifichiamo il nostro recupero a lungo termine da COVID-19”, conclude Luis Felipe de Oliveira.

Il documento dovrà essere continuamente modificato e aggiornato e il contributo degli stakeholder sarà parte integrante della sua evoluzione.

(Ufficio Stampa ACI World)