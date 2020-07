Il Bombardier Global 7500 Jet riceve la prima Environmental Product Declaration nel settore della Business Avation

Bombardier Aviation e l’International EPD System, un programma di dichiarazione ambientale con sede in Svezia, hanno annunciato oggi una prima nel settore della business aviation con la pubblicazione della Environmental Product Declaration (EPD) per il jet Global 7500 di Bombardier.

L’EPD dell’aereo Global 7500 è verificato da terzi secondo i più alti standard ISO internazionali. Rivela informazioni ambientali completamente trasparenti sul ciclo di vita del prodotto, come emissioni di CO2, rumore, consumo di acqua e altri indicatori chiave di impatto ambientale. Bombardier si è impegnata a comunicare le performance ambientali di tutti i nuovi programmi di aeromobili tramite EPD.

La pubblicazione del Global 7500 aircraft EPD rappresenta un’importante pietra miliare nel progresso della strategia globale di sostenibilità ambientale di Bombardier Aviation, che comprende l’aumento dell’adozione di carburanti alternativi sostenibili (SAF), la riduzione dell’impronta di CO2, il miglioramento della riciclabilità degli aeromobili e l’approvvigionamento sostenibile, tutto come parte del suo approccio alla progettazione ecocompatibile e a sostegno degli obiettivi di riduzione del carbonio a livello industriale.

Il team Bombardier Eco-Design ha applicato il product innovation life cycle process durante lo sviluppo dell’aereo Global 7500 per ridurre al minimo l’impatto del jet sull’ambiente, dalla progettazione e produzione dell’aeromobile alla fine del ciclo di vita. L’aereo Global 7500 è il primo business jet concepito con questo approccio.

“L’EPD per il business jet Global 7500 incarna l’impegno di Bombardier sia per l’ambiente che per l’avanzamento sostenibile dell’industria aeronautica”, ha affermato David Coleal, Presidente di Bombardier Aviation. “Siamo entusiasti di offrire una environmental footprint completa e una panoramica delle performance dell’aereo Global 7500 per tutto il suo ciclo di vita. Rendendo queste informazioni disponibili per i nostri stakeholder, inclusi gli operatori, questo EPD supporta l’approccio più ampio del settore della business aviation per combattere i cambiamenti climatici attraverso obiettivi chiari e trasparenti”.

