Brussels Airlines espande la sua offerta di voli a settembre e ottobre

Brussels Airlines lancia il suo programma di voli per settembre e ottobre, offrendo più destinazioni e frequenze extra su rotte business e leisure. Durante questi mesi la compagnia aerea belga opererà il 45% del suo normale orario con 27 aerei. A causa delle continue restrizioni ai viaggi, il rilancio delle operazioni a lungo raggio di Brussels Airlines, inizialmente previsto per il 22 giugno, è stato ritardato fino ad agosto.

Adattata alla domanda del mercato e alle continue restrizioni ai viaggi, la nuova rete Brussels Airlines per settembre e ottobre comprende una gamma di destinazioni per le vacanze, oltre a quelle business. La compagnia aerea aggiunge frequenze alle destinazioni già riavviate e aggiunge le seguenti destinazioni al network:

Medio raggio: Basilea, Birmingham, Bologna, Edimburgo, Goteborg, Milano Linate, Warshaw.

Lungo raggio: Freetown (agosto).

A seguito dell’estensione delle restrizioni di viaggio al di fuori dell’Europa, il rilancio delle operazioni a lungo raggio della compagnia aerea belga è stato ritardato ed è ora programmato per agosto e rimane soggetto all’approvazione del governo. Oltre alle destinazioni a lungo raggio previste per il lancio, come comunicato a maggio (leggi anche qui), la compagnia aerea mira anche ad aggiungere Freetown alla sua rete ad agosto.

Mentre la domanda del mercato per i viaggi aerei aumenta lentamente, la compagnia aerea riconosce l’incertezza che i passeggeri vivono in questi giorni. Gli ospiti di Brussels Airlines possono quindi continuare a contare su una maggiore flessibilità per la nuova prenotazione. Se i passeggeri non sono in grado di viaggiare o preferiscono modificare i loro piani di viaggio, possono usufruire di una nuova prenotazione gratuita a una data successiva prima del 31 dicembre 2021 e persino cambiare destinazione. Gli ospiti non devono contattare immediatamente Brussels Airlines in quanto hanno tempo fino al 31 gennaio 2021 per comunicare alla compagnia aerea in quale data e dove vogliono viaggiare.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)