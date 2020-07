Embraer consegna il primo nuovo enhanced Phenom 300E nei tempi previsti

Embraer ha annunciato la prima consegna del suo nuovo enhanced Phenom 300E, il single-pilot business jet più veloce e con il maggior range, in grado di raggiungere Mach 0.80, allo studio legale del Texas Dunham & Jones.

La società, che possiede anche un Phenom 100EV, ha preso in consegna l’enhanced Phenom 300E la scorsa settimana durante una cerimonia presso il Global Customer Center di Embraer a Melbourne, in Florida.

“Questa consegna fondamentale ai nostri amici di Dunham & Jones è una testimonianza del nostro costante impegno nel fornire la massima customer experience nel settore della business aviation”, afferma Michael Amalfitano, President & CEO of Embraer Executive Jets. “Siamo onorati di aiutarli a far crescere la loro flotta Embraer con il light jet più venduto al mondo per otto anni consecutivi, che ora è stato ulteriormente migliorato in termini di tecnologia, comfort e performance, per garantire il suo dominio sul mercato nel settore”.

“I nostri clienti si affidano a Dunham & Jones per un’attenzione personalizzata e individuale e la business aviation è il canale per renderlo possibile”, ha affermato Paul Dunham, Principal, Dunham & Jones, Attorneys at Law, P.C. “La velocità, i costi operativi e la confortevole pressurizzazione della cabina del nuovo enhanced Phenom 300E sono stati sicuramente fattori distintivi nel nostro processo di selezione, così come la nostra eccezionale esperienza con il Phenom 100EV”.

Con la sua tecnologia, il comfort e le performance, il Phenom 300E definisce lo standard per la light jet category. Il velivolo ha ricevuto miglioramenti tecnologici, tra cui un aggiornamento avionico, che include il runway overrun awareness and alerting system (ROAAS) – la prima tecnologia del suo genere sviluppata e certificata nel settore della business aviation – predictive windshear, Emergency Descent Mode, PERF, TOLD, FAA Datacom, tra gli altri. Il Phenom 300E offre anche la connettività 4G tramite Gogo AVANCE L5.

Le nuove funzioni che migliorano il comfort di questo jet includono una cabina più silenziosa, più spazio per le gambe in cockpit e una nuova premium interior option, Bossa Nova edition. In termini di performance, il nuovo enhanced Phenom 300E è ancora più veloce, in grado di raggiungere Mach 0,80, offre una high-speed cruise di 464 nodi e un five-occupant range di 2.010 nautical miles (3,724 km) con NBAA IFR reserves.

La serie Phenom 300 è operativa in oltre 30 paesi e ha accumulato più di un milione di ore di volo. È stato il light jet più consegnato al mondo per otto anni consecutivi, avendo accumulato oltre 540 consegne da quando è entrato nel mercato nel dicembre 2009.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)