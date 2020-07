Albastar entra a far parte del network di APG IET

Albastar annuncia la partnership con APG Network, che permetterà la distribuzione dei voli nel GDS di APG con codice identificativo voli A1. La partnership con APG IET permetterà l’emissione di biglietteria nei BSP di tutto il mondo e accesso a più di 100.000 agenzie di viaggio così come accordi di interlinea con più di 100 compagnie aeree, che favorirà una più capillare distribuzione dell’offerta dei voli di linea.

Membro IATA con certificazione IOSA, Albastar è una compagnia aerea privata spagnola in possesso dei più elevati standard operativi e di sicurezza. Con Stabile Organizzazione in Italia, il vettore è stato fondato dal 2009 da imprenditori italiani. Nel corso degli anni Albastar è diventata un punto di riferimento per tour operator, broker, associazioni sportive e clientela individuale, offrendo al mercato un modello di business sempre più flessibile che prevede collegamenti di linea, charter e per traffico religioso, con partenza dalle basi principali di Palma di Maiorca in Spagna, e di Milano Malpensa e Milano Bergamo in Italia.

Durante l’estate 2020 Albastar baserà un aeromobile all’aeroporto di Trapani, prima base nel Sud Italia per il vettore. Albastar opera con una flotta di cinque Boeing 737-800NG configurati a 189 posti in classe unica e un B737-400 configurato a 170 posti in classe unica, che rispettano i più severi e stringenti standard di sicurezza richiesti da EASA.

APG è il network di rappresentanze aeree più grande e famoso al mondo; collabora con più di 200 importanti clienti nel campo aeronautico attraverso i suoi uffici in circa 170 Nazioni. APG offre un approccio globale e a 360 gradi al mondo delle Compagnie Aeree, proponendo non solo una rappresentanza ma anche soluzioni di Interline E-Tcketing, tariffazione, servizi di supporto al BSP e altre soluzioni utili ai Vettori, il tutto con lo scopo di implementare i ricavi potenziali delle Compagnie aeree clienti. Il network APG è la rete leader mondiale per i servizi alle Compagnie aeree. APG Italy è uno dei cinque soci fondatori e unico rappresentante per l’Italia di APG Network.

I collegamenti di Albastar per la stagione estiva 2020 sono i seguenti:

Cuneo – Trapani

Cuneo – Catania

Milano Bergamo – Brindisi

Milano Bergamo – Lamezia Terme

Milano Bergamo – Olbia

Milano Bergamo – Catania

Milano Bergamo – Lampedusa

Milano Malpensa – Trapani

Milano Malpensa – Catania

Roma – Lourdes

Trapani – Cuneo

Trapani – Lourdes

Trapani – Milano Malpensa

Trapani – Roma

