IATA: leggero miglioramento per la domanda passeggeri a maggio

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la domanda passeggeri a maggio (misurata in RPK) è diminuita del 91,3% rispetto a maggio 2019. Questo rappresenta un lieve aumento rispetto al calo annuale del 94% registrato nell’aprile 2020. Il miglioramento è stato trainato dalla ripresa in alcuni mercati domestici, in particolare la Cina.

“Maggio non è stato così terribile come aprile. Questa è la cosa migliore che si possa dire. Come previsto, i primi miglioramenti della domanda passeggeri si stanno verificando nei mercati nazionali. Il traffico internazionale è rimasto praticamente fermo a maggio. Siamo solo all’inizio di una lunga e difficile ripresa. C’è una tremenda incertezza sull’impatto che potrebbe avere una ripresa di nuovi casi COVID-19 nei mercati chiave”, ha dichiarato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

La domanda internazionale passeggeri a maggio è diminuita del 98,3% rispetto a maggio 2019, praticamente invariata rispetto al calo del 98,4% registrato ad aprile. La capacità è crollata del 95,3% e il load factor è sceso di 51,9 punti percentuali, al 28,6%, il che significa che in media sono stati occupati poco più di un quarto dei posti.

La domanda a maggio dei vettori europei è diminuita del 98,7% rispetto allo scorso anno, praticamente invariata rispetto al calo del 98,9% di aprile, anno su anno, e rappresenta il peggior declino tra le regioni. La capacità è scesa del 97,5% e il load factor è sceso di 41,7 punti percentuali, al 42,4%.

Il traffico a maggio delle compagnie aeree dell’Asia del Pacifico è precipitato del 98,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in linea con il 98,2% registrato ad aprile. La capacità è scesa del 95,1% e il load factor si è ridotto di 46,6 punti percentuali, al 32,1%.

I vettori nordamericani hanno registrato un calo del traffico del 98,2% a maggio, rispetto al calo del 98,4% ad aprile. La capacità è scesa del 94,5% e il load factor è sceso di 56,7 punti percentuali, al 27,2%.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato una contrazione del traffico del 98,0% a maggio, rispetto al calo del 97,3% ad aprile. La capacità è crollata del 93,9% e il load factor è sceso al 23,9%, in calo di 49,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il domestic traffic è diminuito del 79,2% a maggio. Questo è un miglioramento rispetto al calo dell’86,2% ad aprile. La capacità domestica è scesa del 69,2% e il load factor è sceso di 27,2 punti percentuali, al 56,9%.

“Sembra che siamo nelle primissime fasi di una ripresa del trasporto aereo. Ma la situazione è fragile. Abbiamo bisogno che i governi sostengano e rafforzino il riavvio implementando rapidamente le linee guida ICAO per ripristinare la connettività aerea contenute in ‘Takeoff: Guidance for Air Travel through the COVID-19 Public Health Crisis’. I governi devono anche evitare di aggiungere bloccanti al recupero, come l’implementazione di quarantene d’ingresso. Hanno lo stesso impatto dei divieti di viaggio e terranno chiuse le economie. I governi dovrebbero anche evitare nuove tasse e oneri per coprire i costi delle misure sanitarie relative a COVID-19 (come test e tracciabilità dei contatti), che renderanno il viaggio meno accessibile. I viaggi e il turismo rappresentano il 10,3% del PIL globale e 300 milioni di posti di lavoro. È nell’interesse di tutti, compresi i governi, rimuovere gli ostacoli ai viaggi non appena è sicuro farlo. E nel frattempo, è fondamentale che i governi non blocchino la fragile ripresa introducendo nuovi ostacoli normativi o di costo ai viaggi”, ha affermato de Juniac.

(Ufficio Stampa IATA)